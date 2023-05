Megdöbbentő videó: Kórházi ágyon ugrálva lejt táncot G.w.M-nek Kulcsár Edina

Bár a baba már megszületett, az álompár most egy olyan videót tett közzé, amely a szülés előtti órákat mutatja be. Kulcsár Edina és G.w.M egy videót forgatott a kórházi szobában, ahol csípőjüket ringatva, az ágyon ugrándozva lejtenek táncot. A videón sok rajongó megdöbbent, és akadtak, akik ennek hangot is adtak:

Mások bensőséges, szép élménynek élik meg a gyermekük születését. Szülessen császárral vagy természetes úton. Ez a család legbensőbb dolga. Szerintem felháborító és sok, traumatizált szülésélményt átélő nővel szemben megalázó ez a videó.