Pikáns videó: rajtakapták, ahogy magához nyúl Szorcsik Viki

Szorcsik Viki nem visszafogottságáról és szemérmességéről híres. A nagyszájú lány imádja a rivaldafényt, és mindent megtesz azért, hogy szórakoztassa a közönséget és a körülötte lévőket. A feltűnő lány a Szerencsekerék vendége volt, ahol pikáns játékba kezdett.

Szorcsik Viki a FarmVIP-ben alakított nagyot – Fotó: TV2

A FarmVIP óta nem tudjuk kitörölni emlékezetünkből Szorcsik Vikit, és persze nem is lehetne, hiszen számtalan szerepet vállal a szószátyár hölgy. Nagyon sokan örültek annak, hogy összemelegedtek Csutival, hiszen számos rajongó féltette a jóképű férfit a Kulcsár Edinával való szakítása után. Tartottak attól, hogy Csuti nem tudja majd túltenni magát szerelmén (s mint a Metropol meg is írta, hogy azóta is terápiára jár a válás miatt), ezért mindenki sokat remélt attól, hogy újra rátalált a boldogság Szorcsik Viki személyében.

Csakhamar azonban szakítás lett belőle, és egy ideig csend volt kettejük körül. A TV2 azonban nagyot robbantott, amikor Csutit és Szorcsik Vikit egy csapatba tette a Hal a tortán adásában, így egy egész hétig együtt voltak. A nézők egyből leszűrték, hogy Viki még mindig érez valamit Csuti iránt, hamarosan pedig Gáspár Virág is rámutatott arra, hogy megint nagyon összemelegedtek. Bár a rajongók nagyon várták a folytatást, végül nem jöttek újra össze. Viki azonban most a Szerencsekerék vendége volt, ahol pikáns játékba kezdett.