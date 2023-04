Súlyos trauma: Csuti még mindig kezelésre jár Kulcsár Edina miatt

Kulcsár Edina és Csuti hat évig éltek együtt, 2022 januárjában váratlanul derült ki, hogy zátonyra futott a házasságuk. A hírek szerint akkorra már hosszú, szenvedéssel teli hónapok voltak mögöttük. Megpróbálták megmenteni a kapcsolatukat, de nem sikerült.

Sokáig úgy tűnt, hogy minden rendben van köztük Fotó: Bors

Edina szerelmes lett

A házaspár bár mindent megtett, mégis zátonyra futott a kapcsolat. Már ennek is nagy híre volt a hazai bulvármédiában, az még nagyobbat szólt, amikor kiderült, hogy Edina egy akkor még alig ismert rapperrel, G.w.M.-be szeretett bele.

Kulcsár Edina új választottja egy tetőtől talpig tetovált zenész, aki nem mellesleg szintén két kisgyermek édesapja és - bár akkor azt mondta már nincsenek együtt - egy csinos asszony férje is volt. A szerelmüknek ennek ellenére semmi sem szabhatott gátat, boldogan kezdtek új életet egymással, nemrég össze is házasodtak. A kapcsolatuk mára oda fejlődött, hogy napokon belül megszületik az első közös gyermekük is.

Csuti még mindig nincs túl rajta

A magánéleti viharok lassan elülni látszanak, G.w.M. volt felesége, Nagy Melanie felállt a padlóról és új életet kezdett, Edináék boldogan várják a picit, Csuti pedig egy új, nagyon fiatal nő oldalán találta meg a boldogságot. A kiegyensúlyozottság azonban még mintha hiányozna az elhagyott férfi életéből... Erről árulkodik a legújabb posztja is, amit az Instagramon osztott meg a követőivel. Csuti egy kérdezz-felelek játékot indított, ahol az egyik kommentelő azt kérdezte tőle, hogy: "sokat segített a szakember, amikor mélyponton voltál? Én most ott vagyok." Csuti válasza igencsak meglepőre sikerült:

Rengeteget, a mai napig sokat segít!

- Vagyis Csuti másfél évvel a szakítás után is még pszichológus segítségét veszi igényebe annak érdekében, hogy sikerüljön feldolgoznia élete egyik legnehezebb időszakát.