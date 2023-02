„Méltatlannak érzem” – egymásnak esett G.w.M és Nagy Melanie

Nagy Melanie és G.w.M múltjától a mai napig hangos az internet, még aznap is róluk szóltak a hírek, amikor összeházasodtak. Szombaton volt ugyanis Kulcsár Edina és G.w.M esküvője, ám a zenész úgy érezte, ez a nap alkalmasabb arra, hogy odaszúrjon egyet Melanie-nak.

Persze a kétgyermekes édesanyát sem kellett félteni.

Fotó: Metropol

Melanie kőkeményen visszaszólt G.w.M-nek

Esküvő vagy autó?

„Melanie épp a napokban nyilatkozta, hogy egyébként nektek novemberben lett volna az esküvőtök, ugyanis semmi előjele nem volt a lelépésednek. Ennyire hazudna?” – olvasható a fotó alatt, mely G.w.M és Kulcsár Edina szerelmét hirdeti, s bár a nagy napnak a házasokról kellett volna szólnia, a rapper inkább a múlt elemzésével volt elfoglalva. Válaszában hazugnak és manipulatívnak nevezte gyermekei édesanyját, és szerinte évekig csak egy kamukapcsolatban élt.

„Minden évben minimum 3x-4x is különköltöztem. Ez éveken keresztül elég előjel, csak nyilván kezdetben 1, majd 2 gyerek miatt vívtam a belső csatáimat. (Sokan ragadnak benne egy rossz kamukapcsolatban akaratuk ellenére is, de nem bánom a két gyönyörű gyermekem miatt!) Sajnos a hazugságok mennyiségét és súlyát nem is szeretném se megszámolni, se kommentelni, mert a világ nem látott még ilyen manipulatív, hazug személyiséget (sajnos).

Az esküvő soha nem volt a saját terveimben, aztán elkezdett vele nyomasztani édesanyám, hogy szeretné, ha megesküdnék a tradíciók miatt, ennek hatására pedig megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát, azóta van egy Merci autója, és az esküvő sem jött többet szóba.

Nincs bajom a különböző elvekkel, illetve döntésekkel sem, de akkor ne legyünk már ennyire álszentek. Tudnék én mesélni, hozzáteszem, az igazi okokról, hogy mi is vett körül, de még bírom a sok kamut, aztán ha mégis elfogynék és kitálalnék, arról úgyis mindenki tudni fog! De egyelőre nem szeretnék, és remélem, nem is kell, hogy erre sor kerüljön” – fakadt ki a rapper, a Ripost viszont megkereste a másik érintett felet is, hogy mit szól a vádakhoz.

Melanie frappánsan vágott vissza

Bár az édesanya először úgy fogalmazott, nem szeretne ilyen jellegű ügyben nyilatkozni, mégis megtalálta a legjobb módját, hogy visszavágjon gyalázkodó exének.

Nem szeretnék ebbe belefolyni, ezeket a vádakat méltatlannak érzem, válaszra sem érdemesek

– reagált kollégánknak először Melanie, aki alig fél órával később egy frappáns bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Feltehetőleg Edinának és G.w.M-nek üzent, a rapper által említett Mercedest kínálva eladásra.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban

– olvasható Melanie bejegyzésében.