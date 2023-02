Nem sok különbség volt Kulcsár Edina két esküvője között

2018 augusztusában szűk körben, egy polgármesteri hivatalban összekötötte életét Szabó András Csuti és Kulcsár Edina, aki az első közös gyerekükkel volt terhes, és alig volt pár hét a pici megérkezéséig.

2023 februárjában szűk körben, egy polgármesteri hivatalban összekötötte életét Varga Márk G.w.M és Kulcsár Edina, aki az első közös gyerekükkel terhes, és alig pár hét van a pici megérkezéséig.

Persze nemcsak a férj, a ruha, a helyszín és a násznép egy része változott, de az tény, hogy az egykori szépségkirálynőnek továbbra is várnia kell egy igazi, hercegnős mesébe illő lakodalomra, ahol habos ruhában vonul a vendégek előtt, majd hajnalig ropja az ünneplő tömeggel a táncot. Amikor Szabóné lett, az első terhessége, majd a második terhessége, aztán a Covid, majd végül G.w.M érkezése miatt nem tudtak második esküvőt tartani – írja a Bors.

Fotó: Bánkúti Sándor

A mostani ceremónia is azért lett szűk körű, mert Edina várandós, de ezúttal is azt ígérte – immáron második férje oldalán –, hogy amint a hamarosan megérkező pici elég nagy lesz, bepótolják a hatalmas lagzit. Mi pedig szívből reméljük, hogy ez így is lesz, hiszen minden nőnek jár, hogy ne csak visszafogott polgári szertartáson legyen menyasszony, hanem úgy, ahogyan azt megálmodta.

Bár ha hivatalos keretek között nem is, de azért Edinának már volt alkalma kipróbálni, hogy milyen nem várandósan, tökéletes sminkben és frizurával hercegnős menyasszonynak lenni egy gyönyörű helyszínen. Az egyik esküvői szaklap ugyanis őt és Csutit kérte fel anno a fiuk, Medox születése után egy címlapfotózásra.