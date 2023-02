Elszólta magát az ismerős: Így fogják hívni Kulcsár Edina és G.w.M kislányát

Azt már beharangozta Kulcsár Edina, hogy születendő gyermekének különleges nevet választottak rapper szerelmével, ám szerette volna megőrizni maguknak, hogy pontosan mire is esett a választásuk. Természetesen a követői nem érték be ennyivel, azonnal elindultak a találgatások, majd nem sokkal később kiderült, hogy A-betűs nevet kaphat a kislány. Ekkor a kismama azt is elárulta, hogy döntésüket rengeteg kutatómunka előzte meg, jelentés és számmisztika szerint is megvizsgálták a lehetséges opciókat, mielőtt választottak volna.

Kiderülhetett Kulcsár Edina és G.w.M születendő gyermekének a neve

"A neve fantasztikus. Maga a csoda, és szerintünk nagyon különleges. Olyan, hogy tudod, ő G.w.M és K. E. kislánya" - írta pár hónapja Edina, majd megosztott egy képet is, melyhez beszúrt egy három betűről készült grafikát: A, b és g. Ekkor a Bors utánanézett, milyen lehetséges nevek jöhetnek szóba, a lap egy névkeresőbe beírta az adott betűket, a gép pedig ezt a két eredményt adta ki: Abigél és Agnabella. Ám úgy tűnik, nem ezek közül került ki a végleges befutó...

Arab eredetű nevet kaphat a kislány

Egy Reddit-felhasználó azt állítja, tudja, milyen nevet választott a sztárpár a gyermekének, ez pedig nem más, mint: Azra. Az már biztos, hogy nagyon különleges névről van szó és az Edina által sokat emlegetett számmisztika is pozitív tulajdonságokkal ruházza fel a viselőjét. Példaként, az Azrának keresztel emberek életét az egységesség, a határozottság jellemzi. Kreatív, egyszerű és mégis hihetetlenül összetett személyiség. Győztes típus, aki merész és vállalkozó szellemű. Merészsége miatt hajlamos beavatkozni mások életébe. Veszíteni nem tud, de mivel általában szerencsés mindenben amihez hozzáfog, ritkán is veszít. Nos, ennek fényében nem lenne meglepő a sztárpár választása, a kérdés csak az, hogy valóban erre a névre voksoltak-e G.w.M-mel.

Varga Azra lesz Kulcsár Edina harmadik gyermekének neve. Egy alkalmazottjuktól hallottam. Az Azra név eredete: arab. Jelentése: szűz

- olvasható a posztban, amihez megszámlálhatatlan mennyiségű hozzászólás érkezett. Egyesek a névválasztással nem értenek egyet, míg mások szerint a forrás nem lehet túl hiteles.

