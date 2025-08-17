Híres magyar nők, akikre 40 felett is érdemes figyelni

Sokan úgy gondolják, hogy ha betöltöd a 40-et, akkor megáll az élet – de ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Ezek a híres magyar nők bizonyítják, hogy a kor csak egy szám, és csodás karriert tudhatnak magukénak, miközben előttük is rengeteg lehetőség áll: Csősz Boglárka, Liptai Claudia, Rúzsa Magdi és mások.
Üzletasszonyként, műsorvezetőként és stílusikonként is helyt áll. Élete Törökország és Magyarország között zajlik, miközben divatban és üzletben egyaránt inspirálja követőit.
Oroszlán Szonja évtizedek óta meghatározó alakja a hazai filmeknek és sorozatoknak. 40 felett is tele van energiával, és folyamatosan új szerepekkel bizonyítja sokoldalúságát.
Liptai Claudia műsorvezetőként és színésznőként a hazai televízió egyik legismertebb arca. Karrierje mellett hitelesen képviseli a női erőt és kitartást.
Singh Viki még nem töltötte be a 40-et, de közel jár hozzá és már most hatalmas utat járt be a magyar popszakmában. Őszintesége, erős személyisége és szenvedélyes előadásmódja miatt sokak példaképe.
Rúzsa Magdi háromgyermekes édesanyaként is képes fenntartani a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb karrierjét, és mindig új oldalát mutatja meg a színpadon.
Ezek a nők megmutatják, hogy a 40 nem határ, hanem mérföldkő. Tapasztalatuk, tehetségük és elszántságuk révén folyamatosan új fejezeteket nyitnak az életükben – és ezzel bizonyítják, hogy az élet legszebb időszaka még előttük áll.
