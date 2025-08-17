RETRO RÁDIÓ

Híres magyar nők, akikre 40 felett is érdemes figyelni

Sokan úgy gondolják, hogy ha betöltöd a 40-et, akkor megáll az élet – de ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Ezek a híres magyar nők bizonyítják, hogy a kor csak egy szám, és csodás karriert tudhatnak magukénak, miközben előttük is rengeteg lehetőség áll: Csősz Boglárka, Liptai Claudia, Rúzsa Magdi és mások.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 13:30
Módosítva: 2025.08.17. 13:46
Csősz Boglárka Oroszlán Szonja Liptai Claudia Rúzsa Magdi

A közvélekedéssel ellentétben, a 40. születésnap nem a lehetőségek végét, hanem egy új, magabiztosabb életszakasz kezdetét jelenti. A magyar sztárvilágban számos példa van arra, hogy a negyedik X után is lehet ragyogni, fejlődni és új sikereket elérni: Csősz Boglárka, Liptai Claudia, Rúzsa Magdi és többen mások is remek példák erre.

csősz boglárka
Csősz Boglárka modell karrierje korán indult, a mai napig is vannak felkérései Fotó: Máté Krisztián

Csősz Boglárka több lábon áll

Üzletasszonyként, műsorvezetőként és stílusikonként is helyt áll. Élete Törökország és Magyarország között zajlik, miközben divatban és üzletben egyaránt inspirálja követőit.

20220801_egyutt kezdtuk_7348_MK_MP
Oroszlán Szonja színésznő ugyan, de nemcsak a színészi tehetsége miatt figyeltek fel rá, hanem a hangja is nagyon jó Fotó: Máté Krisztián

Oroszlán Szonja évtizedek óta meghatározó alakja a hazai filmeknek és sorozatoknak. 40 felett is tele van energiával, és folyamatosan új szerepekkel bizonyítja sokoldalúságát.

liptai claudia-03-BS
Liptai Claudia fiatalon is már műsort vezetett, akárcsak napjainkban Fotó: Mediaworks-archív

Liptai Claudia műsorvezetőként és színésznőként a hazai televízió egyik legismertebb arca. Karrierje mellett hitelesen képviseli a női erőt és kitartást.

Singh Viki (Hal a tortán) nagyon büszke magára, mert teljesen egyedül újította fel az új házát, senki nem segített neki - METROPOL
Singh Viki még keresi az igazit Fotó: Hot! magazin

Singh Viki még nem töltötte be a 40-et, de közel jár hozzá és már most hatalmas utat járt be a magyar popszakmában. Őszintesége, erős személyisége és szenvedélyes előadásmódja miatt sokak példaképe.

20241110_MEGASZTAR_MK_MW_bulvar_37
Rúzsa Magdi koncertjeire már egy évre előre be kell jelentkeznie a szervezőknek Fotó: Máté Krisztián

Rúzsa Magdi háromgyermekes édesanyaként is képes fenntartani a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb karrierjét, és mindig új oldalát mutatja meg a színpadon.

Ezek a nők megmutatják, hogy a 40 nem határ, hanem mérföldkő. Tapasztalatuk, tehetségük és elszántságuk révén folyamatosan új fejezeteket nyitnak az életükben – és ezzel bizonyítják, hogy az élet legszebb időszaka még előttük áll.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu