Híres magyar nők, akikre 40 felett is érdemes figyelni

A közvélekedéssel ellentétben, a 40. születésnap nem a lehetőségek végét, hanem egy új, magabiztosabb életszakasz kezdetét jelenti. A magyar sztárvilágban számos példa van arra, hogy a negyedik X után is lehet ragyogni, fejlődni és új sikereket elérni: Csősz Boglárka, Liptai Claudia, Rúzsa Magdi és többen mások is remek példák erre.

Csősz Boglárka modell karrierje korán indult, a mai napig is vannak felkérései Fotó: Máté Krisztián

Csősz Boglárka több lábon áll

Üzletasszonyként, műsorvezetőként és stílusikonként is helyt áll. Élete Törökország és Magyarország között zajlik, miközben divatban és üzletben egyaránt inspirálja követőit.

Oroszlán Szonja színésznő ugyan, de nemcsak a színészi tehetsége miatt figyeltek fel rá, hanem a hangja is nagyon jó Fotó: Máté Krisztián

Oroszlán Szonja évtizedek óta meghatározó alakja a hazai filmeknek és sorozatoknak. 40 felett is tele van energiával, és folyamatosan új szerepekkel bizonyítja sokoldalúságát.

Liptai Claudia fiatalon is már műsort vezetett, akárcsak napjainkban Fotó: Mediaworks-archív

Liptai Claudia műsorvezetőként és színésznőként a hazai televízió egyik legismertebb arca. Karrierje mellett hitelesen képviseli a női erőt és kitartást.

Singh Viki még keresi az igazit Fotó: Hot! magazin

Singh Viki még nem töltötte be a 40-et, de közel jár hozzá és már most hatalmas utat járt be a magyar popszakmában. Őszintesége, erős személyisége és szenvedélyes előadásmódja miatt sokak példaképe.

Rúzsa Magdi koncertjeire már egy évre előre be kell jelentkeznie a szervezőknek Fotó: Máté Krisztián

Rúzsa Magdi háromgyermekes édesanyaként is képes fenntartani a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb karrierjét, és mindig új oldalát mutatja meg a színpadon.

Ezek a nők megmutatják, hogy a 40 nem határ, hanem mérföldkő. Tapasztalatuk, tehetségük és elszántságuk révén folyamatosan új fejezeteket nyitnak az életükben – és ezzel bizonyítják, hogy az élet legszebb időszaka még előttük áll.