Halálos földrengés rázta meg Törökországot – Fotókon a katasztrófa!

Vasárnap este 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország észak-nyugati részén Sindirgi városát.

A földrengés következtében egy 81 éves asszony vesztette életét. Fotó: Anadolu via AFP

Hatalmas földrengés rázta meg Törökországot

A rengésekben legalább 29 ember megsérült, tizenhat épület omlott össze, és több mecset minaretje is megrongálódott. A földmozgást több mint 200 kilométerre, Isztambulban és Izmirben is érezni lehetett. A török katasztrófavédelmi hivatal szerint a rengés után még egy órán belül hat utórengést is regisztráltak.

A helyszínről készült képek azonban drámai pusztítást mutatnak. Sok helyen csak törmelékhegyek maradtak az épületek helyén.

A tragédia hátteréről egy Törökországban élő magyar nő, Bettina is nyilatkozott lapunknak:

Törökország sajnos törésvonalon fekszik, folyamatosan vannak rengések. A baj ott van, hogy rengeteg a régi vagy nem megfelelő anyagból épült ház. Ezek egy nagyobb rengést már nem bírnak ki, és összeomlanak. Isztambulban folyamatosan bontják és újraépítik a nem biztonságos épületeket.

– mondta. Bettina azt is megmondta, mit tegyen az ember, ha földrengést érez:

„Azonnal egy ágy vagy egy mosógép mellé kell guggolni vagy lefeküdni, mert ha az épület összeomlik, ezek a kemény tárgyak megvédhetnek a teljes ráomlástól. A mentésnél így könnyebb megtalálni az embert. Semmiképpen ne fusson ki senki, mert nem lesz rá idő – a legfontosabb, hogy biztonságos hely mellé kuporodjon.” – tanácsolta Bettina

Képgaléria – Nézd meg hogyan pusztított a földrengés Törökországban!