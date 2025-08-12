RETRO RÁDIÓ

Halálos földrengés rázta meg Törökországot – Fotókon a katasztrófa!

Vasárnap este 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét. Egy idős asszony életét vesztette és csaknem harmincan megsérültek, több épület összeomlott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.12. 11:30
Törökországban pusztító földrengés földrengés

Vasárnap este 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország észak-nyugati részén Sindirgi városát. 

6.1-magnitude földrengés hits Turkiye's Balikesir
A földrengés következtében egy 81 éves asszony vesztette életét. Fotó: Anadolu via AFP

Hatalmas földrengés rázta meg Törökországot

A rengésekben legalább 29 ember megsérült, tizenhat épület omlott össze, és több mecset minaretje is megrongálódott. A földmozgást több mint 200 kilométerre, Isztambulban és Izmirben is érezni lehetett. A török katasztrófavédelmi hivatal szerint a rengés után még egy órán belül hat utórengést is regisztráltak. 

A helyszínről készült képek azonban drámai pusztítást mutatnak. Sok helyen csak törmelékhegyek maradtak az épületek helyén. 

A tragédia hátteréről egy Törökországban élő magyar nő, Bettina is nyilatkozott lapunknak: 

Törökország sajnos törésvonalon fekszik, folyamatosan vannak rengések. A baj ott van, hogy rengeteg a régi vagy nem megfelelő anyagból épült ház. Ezek egy nagyobb rengést már nem bírnak ki, és összeomlanak. Isztambulban folyamatosan bontják és újraépítik a nem biztonságos épületeket.

 – mondta. Bettina azt is megmondta, mit tegyen az ember, ha földrengést érez: 

„Azonnal egy ágy vagy egy mosógép mellé kell guggolni vagy lefeküdni, mert ha az épület összeomlik, ezek a kemény tárgyak megvédhetnek a teljes ráomlástól. A mentésnél így könnyebb megtalálni az embert. Semmiképpen ne fusson ki senki, mert nem lesz rá idő – a legfontosabb, hogy biztonságos hely mellé kuporodjon.” – tanácsolta Bettina 

