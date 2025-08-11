Kettős tragédia történt: Ugyanott és ugyanúgy halt meg két sportoló

A szuper pehelysúlyú kategóriában küzdő 28 éves japán ökölvívó, Shigetoshi Kotari 12 meneten át bokszolt ellenfele, Yamato Hata ellen, mielőtt elvesztette az eszméletét és kórházba került. Ott sürgősségi agyműtéten esett át, de sajnos belehalt a sérüléseibe. Azonban itt még nem ért véget a tragédia sora, a szintén japán Hiromasa Urakawa, aki ugyanazon az augusztus 2-i gálán bokszolt, mint Kotari, szintén belehalt az elszenvedett fejsérüléseibe.

Gyászol a bokszvilág, miután két sztár is életét vesztette ugyanazon a gálán Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Kísértetiesen hasonlít a két eset

A Japán Bokszbizottság szerint Urakawa szintén agyműtéten esett át, sőt, Kotari ellenfele, Yamato Hata is kórházba került, a jelentések szerint jelenleg is kómában fekszik. Mindkét elhunyt ökölvívó 28 éves volt, a bizottság Kotari esetét követően azonnali szabályváltoztatást vezetett be, amely szerint a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) összes meccsét 10 menetben fogják vívni 12 helyett, hogy megpróbálják csökkenteni a súlyos sérülések kockázatát.

Ettől függetlenül az augusztus 2-i gála és az azt követő események a boksz történetének egyik legsötétebb eseményei maradnak.