Kulcsár Edina: Még ennyi gonoszság után is képes vagyok hinni a jóban

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Kulcsár Edina és újdonsült szerelme, egyben harmadik gyermekének édesapja, G.w.M a minap összeházasodtak. A csodás esküvői fotó mellett azt is megígérték a friss házasok, hogy a baba születése után bepótolják a bulit. Edina most egy újabb csodaszép fotót posztolt közösségi oldalán, mellé pedig őszinte gondolatait fűzte.

– Egy olyan világba csöppentem, ami tele van gyűlölettel, rosszindulattal, hazugsággal, ráadásul a legaljasabb eszközökkel próbálják az embert besározni. Egy ideje így élem az életem, és mindezt csendben, a lehető legméltóságteljesebben igyekszem még így is tűrni. Sokszor nehéz nem reagálni velem/velünk kapcsolatos dolgokra, főleg nekem, akinek a maximumon ég az igazságérzete, de az elmúlt 1 év nagyon sok mindent tanított.

A férjem szeretete és támogatása pedig az, ami nap mint nap körbeölel mint egy pajzs, és ez hatalmas lelkierővel ruház fel.

– Vannak akiknek fáj más boldogsága és emiatt számunkra elég egyértelmű tényeken alapszik, hogy az ilyen egyének míg a közönség előtt áldozati bárányok szerepében tetszelegnek, addig a háttérben magával az ördöggel paktáltak le! Sajnos az ilyen embereknek a sötétség az, ami nem engedi látni az igazi boldogságot, ott csak az képes minimális elégtételt adni, ha más boldogságába belerondíthatnak, amit bármi áron képesek elérni,

de én még ennyi gonoszság után is képes vagyok hinni a jóban és csak azt kívánom az ilyen embereknek, hogy gyógyuljanak meg! Nekik is jár a boldogság, csak rossz helyen keresik! Nekem tiszta a lelkiismeretem.

– Mindig úgy éltem az életem, hogy soha, minimálisan sem akartam senkinek semmi rosszat, de még csak kívánni sem kívántam.. és hiszem, hogy emiatt ajándékozott meg a sors azzal az a sok jóval, ami most körbevesz! Sosem éreztem még azt, hogy nem érdekel mi történik a világban, vagy, hogy ki mit mond rám ( legyen az hazugság is ), mert tudom, hogy Ő mellettem van, ráadásul a nehézségek csak még jobban összekovácsolnak! Köszönöm, hogy a feleséged lehetek! @gwmmusic

– írja bejegyzésében a kismama.

A posztot és a fotót ide kattintva nézheted meg.