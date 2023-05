Micsoda hajas baba: összebújós fotón mutatta meg újszülöttjét Kulcsár Edina

Már hosszú ideje megy a számítgatás, hogy mikor születik meg végre Kulcsár Edina gyereke. A Metropol az elsők között számolt be arról, hogy a kislány végre napvilágot látott, ekkor maga a büszke apa, G.w.M. mutatta meg a rajongóknak a csöppséget, akkor azonban az arcocskája még nem látszott. Most azonban büszkén mutatta meg Kulcsár Edina.

Fotó: Szabolcs László

Most végre Kulcsár Edina is jelentkezett: a rajongóknak egy fotóval árulta el, hogy jól van, és a baba is gyönyörű. Látszik a kis arcocskája, ahogyan az is, hogy máris dús, fekete haja van, szemben a kis Nináéval. A rajongók azon is ámulnak, hogy Edina milyen bomba formában van szülés után is.

