Számmisztikus elemezte ki Kulcsár Edina és G.w.M ma született kislányát: „Nem lesz könnyű eset!”

Régóta tartó találgatás végére került pont: csütörtökön, május 11-én megszületett Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M kislánya. A piciről már egy kép is napvilágot látott.

Szándékosan időzítették így?

A sztárpár közös kislányuk, Varga Amara nevének kiválasztásánál a számmisztikát is segítségül hívta, így talán a születése napját is ez alapján határozták meg. Kulcsár Edina előző házasságából való két gyermeke császármetszéssel jött a világra, és erre készült harmadik csemetével is. Ebben az esetben a kismamának lehet némi beleszólása a műtét ütemezésébe.

Talpraesett, okos lány lesz

A Bors most Fazekas Tibor numerológust kereste fel, aki elárulta, mi várhat arra a gyermekre, aki 2023. 05. 11-én születik.

A születése napja 11., ami mesterszám (Uránusz), jön, érkezik és győz, sugárzik belőle a belső és külső erő, egyben kiszámíthatatlan jegyeket hordoz magában. Nem lesz könnyű eset!

– ismerte el nevetve a szakértő.

„A teljes születési dátumát tekintve az 5-ös számot kapjuk. Az életfeladata a talpraesettség, kifejezőkészség, okosság, sponteneitás elsajátítása. Sikeres emberré válhat, aki közvetlen természet marad. A születési nap a párkapcsolati számot is jelzi egyben. Erőteljes személyiség lesz, így nem irigylem, akivel később össze fog jönni!” – fűzte hozzá a számmisztikus, aki hozzátette: ha Edináék valóban tudatosan a mai napot tűzték ki a kislány születéséül, azzal magukra vállalták, hogy determinálják a gyermek jelenét, jövőjét, párkapcsolatait is.

Az biztos, hogy a kicsinek már most mindent megadnak, Edina nemrég az arany babakocsit mutatta meg a nagyérdeműnek.

Előre kiszámolták, milyen személyiséget szeretnének Amarának?

Dédijét is ma ünnepli

Fontos nap ez Edina számára, ugyanis imádott dédnagymamája, „Anci mama” is ezen a napon ünnepli szülinapját: ő május 11-én lett 92 éves. Instagramján Edina reggel még kedves sorokkal dicsérte a dédit, mint írta, gyermekkora óta imádkozik azért, hogy minél tovább közük legyen erőben, egészségben. A köszöntés után néhány óra múlva pedig Edina már a karjaiban tarthatta kislányát, Amarát. A gólyahírről a Bors értesült először megbízható forrásból, nem sokkal később pedig a büszke kispapa már meg is osztotta az első fotót szerelmük gyümölcséről.