Lebukott: másik férfival fotózták le Csuti barátnőjét - Fotó!

Úgy néz ki, hogy Szabó András Csuti élete végre jó irányba fordult, hiszen tavaly év végén megtalálhatta az igazit egy 26 éves lány személyében, akivel azóta közelebbről is megismerkedtek.

Szabó András Csuti eddiginél sokkal jobban védi a magánéletét, hogy ne kövesse el múltbéli hibáit Fotó: Ripost

A szerelmesek igyekeznek lassan és megfontolva építeni a kapcsolatukat. Csuti a magánéletét az eddigieknél sokkal jobban védi, nem szeretné Biankát kitenni a rivaldafénynek, és a múlt hibáit újra elkövetni.

Tanultam a múltbéli dolgokból, nem szeretném Biankát ennek kitenni. Jó ez így, ahogy most van, nem a nyilvánosság előtt akarjuk megélni a szerelmünket

- nyilatkozta korábban az üzletember, aki azóta már többször is járt külföldön szerelmével, együtt mentek luxusnyaralásra Rómába, de Dominikára is. Bár Csuti igyekszik a lehető legkevesebbet posztolni a magánéletéről, a boldogságát mégis nehezen tudja véka alá rejteni.

Nemrég Bianka Instagram-történetében egy jóképű és izmos fiatal embert ölelt, akik láthatóan nagyon jó viszonyban vannak, mert szorosan ölelték egymást. Csuti szerelme meg is jelölte a "titokzatos" férfit a képen, aki nem más mint a testvére. Láthatóan Zoltán is járatos a testépítésben, a képek alapján Bianka kérőjének fel kell kötnie a nadrágot. A fotóra még egy Happy Birthday feliratot is rakott a fiatal hölgy, hogy még véletlenül se induljanak el a rosszaló találgatások. A két testvér valószínű együtt is megünnepelték ezt a jeles eseményt - írja a Ripost.