Szabó András Csuti a bántalmazásról: Nem mondtam el senkinek

Szabó András Csuti a 24 órán át látható Instagram - történetében fontos dolog miatt emelt szót. Az Együtt a bántalmazás ellen kampány arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy fontos beszélni a bántalmazásról és ha szükséges fellépni ellene.

Fotó: Instagram

Csuti teljes mértékben egyetért ezzel az üzenettel, ezért is állt a kampány mellé. Egy rossz emléke is eszébe jutott, gyermekkorában a többi gyerek az osztályban kicsúfolta.

Már nagyon rég volt, úgyhogy nincsenek nagyon élénk emlékeim róla, de mégis vannak olyan pillanatok, amik örökre beivódtak az életembe. Én azért voltam kitéve bántásnak, mert gyakran öltözködtünk second hand (másodkézből való) ruhákból. Az osztálytársaim menő cuccokban jártak, míg én viseltesebb holmikat hordtam

– idézte fel gyermekkorának kellemetlen momentumát.

Tisztában voltam vele, hogy milyen anyagi helyzetben vagyunk, ezért nem mondtam el senkinek, magamban rendeztem el. Láttam anyukámon, hogy mennyit dolgozik. Láttam, milyen korán kel. Hétköznap két munkahelye volt, hétvégén bevállalt egy harmadikat is. Nem akartam őt ezzel terhelni…

– árulta el és fontosnak tartotta megemlíteni, visszatekintve úgy látja, ezek a tapasztalások segítettek neki abban, hogy értékelje azt amije van és a munkához való hozzáállását, alázatot is elleste édesanyjától.

Nagy gondot fordít az edukációra

– Azért is állok ki a kezdeményezés mellett, mert fontos beszélni a témáról. Emellett szerintem a social médiát értékesebb tartalmak közvetítésére is kellene használni. Ez a fajta bullying aktuális és sajnos nagyon sok embert érint. Ráadásul a technika fejlődésével egyre több teret adunk neki. Azt gondolom, valahogyan meg kellene fékezni – mondta a sikeres üzletember, aki kétgyermekes édesapaként különösen nagy gondot fordít az edukációra.

– A gyermekeim ma már közösségbe járnak, sokat vagyunk játszótereken is és azért ott is lehet látni, hallani érdekes dolgokat. Próbálom kialakítani bennük azt az értékrendet, ami mentén szerintem mindenkinek élni kellene. Ha van olyan jelenet mese- vagy filmnézés közben, megállítom és átbeszéljük, hogy miért nem szabad így viselkedni, gondoljunk bele, mit érezhetett a szereplő. A mesekönyvek ebből a szempontból jobbak, mert a történetekben mindig van tanulság. Akár olvasás közben is átfogalmazom a szöveget, hogy az alapvető értékrend minél gyorsabban kialakuljon bennük – magyarázta.