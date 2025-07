Mindenkit megdöbbentett Mikes Anna: hófehér ruhában tette meg a bejelentést Krausz Gábor szerelme

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme már-már legendássá vált: a sztárséf és a táncosnő a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerte meg egymást, a levegő pedig szinte az első pillanattól fogva szikrázott kettejük között. A nézők szívébe is csakhamar belopták magukat, így nem meglepő, hogy ők lettek az évad győztesei – nem sokkal később pedig már nem látták értelmét tagadni azt, hogy immár nem csupán a táncparketten, hanem a való életben is egy párt alkotnak. Azóta össze is költöztek, majd sort került a lánykérésre is a csodás Maldív-szigeteken, így jelenleg az esküvőjüket szervezik.

Hófehér ruhában adott hírt magáról Mikes Anna / Fotó: Havran Zoltán

A napokban a párnak egyébként volt mit megünnepelnie: ahogy arról a táncosnő a közösségi oldalán is beszámolt, a 200. Anna-bálon vettek részt, amely egyben névnapi ünneplés is volt.

Tegnap este méltó módon megünnepeltük a névnapomat a 200. Anna-bálon. Köszönöm a sok köszöntést! Szebb nagy estélyi ruhát nem is álmodhattál volna, @richarddemeter

– írta az Instagram-oldalán Mikes Anna néhány fotó kíséretében. Az eseményen a büszke vőlegény, Krausz Gábor igen fess volt az öltönyében, míg Anna egyenesen ragyogott a hófehér estélyiben. A rajongók sem győztek ámuldozni a kommentszekcióban, habár a ruha színe kétségtelenül sokakat megzavart.

Hirtelen azt hittem, hogy ez már a csodálatos nagy nap! Már nagyon várom! De itt is csodálatosan néztél ki! Gyönyörű szép pár vagytok! Gratulálok!

– üzente az egyikük.

Öröm rátok nézni, sugározzátok a boldogságot!

– tette hozzá egy másik rajongó.

Mutatjuk Mikes Anna fotóit a 200. Anna-bálról!