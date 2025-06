"Izgatott vagyok, boldog, de..." Őszinte vallomást tett az esküvő előtt Mikes Anna

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Mikes Anna élete legszebb időszakát éli jelenleg. A gyönyörű táncosnő és párja, Krausz Gábor a Dancing with the Stars negyedik évadában talált egymásra: előbb csupán a táncparketten, majd a magánéletben is. A sztárséf életébe a lehető legjobbkor érkezett az új szerelem, miután nem sokkal korábban ért véget a házassága: Annával a kezdetektől fogva megvolt a szikra köztük, így senki sem lepődött meg, amikor végül nyíltan felvállalták a kapcsolatukat. Az pedig már csak a habot jelentette azon a bizonyos tortán, hogy ők lettek az évad győztesei. A szerelmük azóta is lángol, mi több, nemrégiben a lánykérésre is sor került a csodás Maldív-szigeteken.

Mikes Anna és Krausz Gábor.

Azt, hogy mikor lesz a nagy nap, egyelőre nem lehet tudni, a készülődés és a szervezés viszont már javában zajlik, mialatt mindketten keményen dolgoznak: Anna például lelkesen oktatja táncra a fiatal növendékeket. Ennyi teendő közepette természetes, ha időnként azt érzi, összecsapnak a feje felett a hullámok: erről a táncosnő nemrég őszintén vallott az Instagram-oldalán.

Néha megállok egy percre, körbenézek, és azt érzem: hú, ez tényleg megtörténik. A munka, a háztartás, a barátok, a család… És közben épp az esküvőnket szervezem. Izgatott vagyok, boldog, de néha kicsit elfáradok. Ilyenkor kell egy kis énidő – csak pár nyugodt perc, hogy feltöltődjek

- írta meg a posztjában Anna, akinek a rajongók kitartást és előre is sok boldogságot kívántak a kommentszekcióban.

Anna! Ezt csak valóban akkor bírod, ha mindig figyelsz arra, hogy az a kis énidő mindig beépüljön a napjaidba. Bizony néha nehéz, sok minden egyszerre jön össze, de megtalálod a módját, hogy egy kicsit feltöltődj energiával. Az izgalom, az is érthető, hiszen életed nagy napjára készülsz, ami sok szervezéssel jár, de csodás pillanatok ezek. Egy beteljesült álom, amit mi, követők is nagyon várunk! Szívből kívánom, hogy minden olyan legyen ahogy megálmodtátok

- üzente az egyik követő.

Még ha fárasztó is, akkor is ez az egyik legcsodálatosabb ebben az időszakban. És ahogy téged megismertünk, biztosan minden tökéletes lesz és olyan lesz az a nap, amilyenek Ti vagytok, mesebeliek!

- fűzte hozzá egy másik lelkes rajongó.