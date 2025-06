Palvin Barbi pocakjáról pletykálnak, Krausz Gábor új fejezetet nyitott

Noha nincs túl sok nemzetközi hírnévnek örvendő magyar, akik vannak, azok az élvonalban mozognak. Napjainkban ilyen például Szoboszlai Dominik, aki Európa egyik legsikeresebb csapatának, a Liverpoolnak a sztárfocistája, és bizony ilyen Palvin Barbi is, aki a világ egyik leghíresebb modellje. A férje a világhírű színész, Dylan Sprouse, és bár az álompár a messzi Los Angelesben lakik, Barbi mindig szeretettel gondol magyar gyökereire. A népszerű modell ezúttal a cannes-i filmfesztiválon került az érdeklődés középpontjába.

Palvin Barbi gyönyörű ruhát viselt a partin Fotó: Instagram

Palvin Barbi gömbölyödő pocakkal keltett feltűnést – babát várhat?

A cannes-i filmfesztiválon Palvin Barbara ragyogó megjelenésével hódított, de az igazán nagy port egy közösségi oldalon megosztott fotó kavarta. A képen a világhírű magyar modell egy csinos, világos ruhát visel, amely sejtelmesen kirajzolja kerekedő hasát. A rajongók szerint nem kérdés: Barbi várandós. A modell és férje, Dylan Sprouse nem kommentálták a találgatásokat, de a követők szerint a boldogságuk szinte kézzelfogható. Ha a hírek igazak, ez lesz az első közös gyermekük – és alighanem az egész ország szívét megdobogtatja majd.

Fekete-fehér fotóval búcsúzott a múlttól Krausz Gábor – új fejezet kezdődik

Krausz Gábor az Instagram-oldalán osztott meg egy letisztult, fekete-fehér képet, amelyhez csak annyit írt: „Új hét. Új célok. Új látásmód” A poszt többrétegű üzenetet hordoz – a séf az utóbbi időben hatalmas érzelmi utat járt be. A válás Tóth Gabival, majd a Dancing with the Stars győzelme és az új kapcsolat Mikes Annával sokak szemében új, céltudatos és kiegyensúlyozott férfit mutatott. A követők támogató kommentjei alapján úgy tűnik, mindenki bízik benne: Gábor végre révbe érhet, talán hamarosan az esküvő is napirendre kerülhet.

Törőcsik Franciska nagy bejelentést tett – újra láthatjuk a mozivásznon

Törőcsik Franciska a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt: véget ért a „Magyar Menyegző” című film forgatása, amelyben ő alakítja a főszerepet. A romantikus drámát a tervek szerint ősszel mutatják be a hazai mozik, és már most óriási az érdeklődés. A színésznő hálásan nyilatkozott a stáb munkájáról, és úgy fogalmazott: „Ez a forgatás is elröpült, ahogy ez lenni szokott… Hamarosan Ti is megnézhetitek a „Magyar Menyegzőt”. A nézők izgatottan várják a visszatérését – főként, mert Franciska az utóbbi években kivétel nélkül brillírozott, elég, ha a Hunyadi című sorozatra gondolunk, aminek a jogait a Netflix is megvette, vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjátékra, ami szintén sorra döntötte meg a rekordokat.