Törőcsik Franciska mindenkit meglepett: erre kevesen fogadtak volna!

„Az Év romantikus zenés vígjátéka” – ezzel a mondattal harangozták be tavaly nyáron a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozit, melyet pár héttel 2024 szilvesztere előtt mutattak csak be. Ám a Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével forgatott filmnek ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy az esztendő 8. (!) legnézettebb mozija legyen Magyarországon! A sikertörténet pedig azóta is gőzerővel robog tovább! Ezt bizonyítja a Demjén-slágerekre épült film Instagram-oldalán közzétett bejegyzés, no meg a Metropol-féle extra hír is!

Törőcsik Franciska mindenkit meglepett: kevesen fogadtak volna rá, hogy a színésznő főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled? nézettsége

négy Star Wars-filmet is megelőz Magyarországon! (Fotó: Mate Krisztian)

„Benne vagyunk a 24. mozis hetünkben, azaz már fél éve ott vagyunk a hazai mozikban. De nemcsak ott vagyunk, a premier óta töretlenül a TOP10-ben a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, és hetekig vezettük is a sikerlistát. Időközben olyan blockbusterek hullottak ki mellőlünk, mint az Amerika Kapitány: Szép új világ, a Bridget Jones: Bolondulásig, vagy a Nosferatu. A Kuplung zenekar azonban még mindig hódít a nagyvásznon. (...)”

– olvasható a sikerfilm közösségi oldalán. S ha már a Top 10 szóba került, a Metropol értesülései szerint a Hogyan tudnék élni nélküled? egyedüli magyar alkotásként felkerült az elmúlt 35 évben bemutatott, Magyarország legnézettebb mozifilmjeinek TOP10-es listájára! A Törőcsik Franciska nevével fémjelzett szuperprodukció nézettség tekintetében nem egy, nem két, nem három, hanem négy Star Wars-filmet is maga mögé utasított (Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet – 700 252 néző, Star Wars: Skywalker kora – 719 829 néző, Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja – 736 576 néző, Star Wars II. rész: A klónok támadása – 812 130 néző). Erre pedig kevesen fogadtak volna! A Demjén-slágerekkel kibélelt romantikus zenés vígjátékra a legutóbbi adatok szerint 813 541 jegyet váltottak! Még hogy az Év romantikus zenés vígjátéka! Lassan kijelenthető, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? a 2024-es és 2025-ös év romantikus zenés vígjátéka!