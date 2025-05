Kovács Patrícia pasija evőrekorddal teljesítette a Hunyadi forgatását

Bőven kijutott a fizikai megpróbáltatásokból Medveczky Balázsnak a Hunyadi sorozatban. Nemcsak a csatajelenetek igényeltek folyamatos koncentrációt, hanem olyan elsőre kellemesnek tűnő jelenetek is, mint a lakomák. Az egyik, Fekete Ernővel rögzített rész különösen emlékezetes maradt Kovács Patrícia pasija számára.

Kovács Patrícia párja, Medveczky Balázs bizarr dolgot tett meg a hiteles felvétel kedvéért a Hunyadi forgatásán (Fotó: LI)

Kovács Patrícia fiatal barátja ezt is bevállalta a Hunyadi kedvéért

„Reggel 8 órától délig tartott annak a közös jelenetünknek a felvétele, amiben én végig csirkét ettem. Bár mondták, hogy félretehetem a falatokat, majd mindig hoznak újat, de én mondtam, hogy nem kell, és csak ettem tovább. Akkor is, amikor vett a kamera, meg az átállások alatt is. Több mint tíz combot elfogyasztottam, ami jól is esett” – mesélte nevetve a cselszövő magyar nagyurat, Újlaki Miklóst megformáló fiatal színész a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál friss videójában.

Kellemes élmények mellett azért volt néhány gikszer is, például egy alkalommal megrúgta egy ló a forgatáson. De alapvetően pozitív élményt élte meg a Hunyadi sorozat forgatását, ami kicsit eszébe is juttatta az egyik korai filmje, A viszkis forgatását, ahol bár pici szerepe volt, egy hoki játékost alakított, de hasonlóan a Hunyadihoz, nagyon élvezte a film elkészítését.

15 év korkülönbség

A fiatal tehetség nemcsak a film- és sorozatszerepekkel hívta fel mostanában magára a figyelmet. Tavasszal robbant a bulvár bomba, miszerint a nála 15 évvel idősebb Kovács Patríciával alkot egy párt. Annak idején, még 2023-ban került ki néhány közös felvétel Medveczky Balázs Instagram-oldalán, amelyben lényegében felvállalták szerelmüket a gyönyörű színésznővel, Kovács Patríciával.

Ezt követően a magyar sajtó felkapta Kovács Patrícia és Medveczky Balázs kapcsolatát, a frissen alakult sztárpár azonban mégis négyszemközt, a média kizárásával élve éli meg szerelmük minden pillanatát, leszámítva egy tavaszi címlapfotózást, amikor is mindenkit emlékeztettek: a korkülönbség nem akadály a szerelmüknek.