Heidi Klum fia anyja nyomdokaiba lépett

Heidi Klum a hétvégén boldogan ülhetett a kifutó első sorában, miközben végignézte, ahogy 19 éves fia, Henry Samuel szerepel a Kith hat év után visszatérő divatbemutatóján.

Heidi Klum szupermodellként igyekszik egyengetni gyermekei karrierjét is. Fotó: Full Picture Agency via AFP

Az 52 éves szupermodell az Instagramján osztott meg képeket és videókat a várva várt New York-i eseményről, amelyet a márka NoHo negyedben található, frissen felújított zászlóshajó üzlete előtt rendeztek meg. Henry fellépése a Kith kifutóján nem sokkal azután történt, hogy aláírta modellügynökségi szerződését a NEXT Managementtel, amely a jövőben divat- és szórakoztatóipari karrierjét egyengeti majd. „Divat és szórakoztatóipar között nőttem fel, de belépni ebbe a világba most először, teljesen új élmény. Hálás vagyok a Next Managementnek a lehetőségért, és alig várom, hogy tanuljak, fejlődjek és megtaláljam a saját hangomat az iparágban” – nyilatkozta Henry júliusban. Nemrégiben a párizsi Haute Couture Hét keretében, a Lena Erziak show-n debütált a kifutón, márciusban pedig a Hunger Magazine címlapjára került - írja a People magazin.

Heidi Klumnak Henry mellett három másik gyermeke is van: a 20 éves Leni, a 18 éves Johan és Lou, aki 15 éves, őket volt férjével, Seal-lel neveltek. Henry a Vogue Németországnak mesélt arról is, milyen tanácsokat kapott édesanyjától és nővérétől, Lenitől, aki szintén modell: „Leni azt mondta, nézzek előre, és járjak úgy, mintha egy könyvet egyensúlyoznék a fejemen. Anyukám pedig arra emlékeztetett, hogy adjak bele mindent, de közben ne felejtsek el jól szórakozni.”

Arra a kérdésre, hogy mindig modell akart-e lenni, Henry így válaszolt: „Nem feltétlenül. Sok minden érdekel – sport, zene, film és divat is. Ezekből a kreatív tapasztalatokból szeretném megtalálni a saját utamat.” Henryt mindkét szülője inspirálja: „Nagyon tisztelem azt a kemény munkát, amit minden nap beletesznek a sikerükbe. A kreativitásuk inspirál, és mindig bátorítottak minket, testvéreimet és engem is, hogy a saját művészi érdeklődésünket kövessük.”