Pásztor Erzsinek nehéz időszaka volt: „Az évem túlnyomó részt a balesettel telt”

Pásztor Erzsi, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő idén szeptemberben töltötte be 89. életévét, ám sajnos az ünneplés helyett ágynyugalomban kellett töltenie a jeles napot. A színművésznő ugyanis súlyos balesetet szenvedett, és az esése következtében a térde és a válla is megsérült, sőt utóbbiról később kiderült, hogy el is tört. Pásztor Erzsi balesete óta sajnos még mindig lábadozik, de szerencsére a színházban manapság is örömét leli. Most a Metropolnak mesélt arról, hogy milyen volt az idei éve.

Pásztor Erzsi családja körében tölötte a karácsonyt, de a balesete még ezt is beárnyékolta, ahogy az egész idei évet (Fotó: Nagy Zoltán/Bors)

Pásztor Erzsi válltörése miatt továbbra is gyógytornát végez, és már az orvosi rendelőkben is visszajáró vendég, ami igencsak elszomorította, de szerencsére egyre jobban van. Sőt, nemrég hatalmas megtiszteltetés is érte, ugyanis egy nem várt díjat kapott.

„Az évem túlnyomó részt a balesettel telt, de szerencsére nagyon sok öröm is ért. Például amikor a Katonai Úriságnak csináltak velem riportot, megkértek, hogy beszéljek videóban az Arany Medál díjról. Én még soha életemben nem hallottam erről, de mint kiderült, minden évben átadják, és természetesen igent mondtam. De mivel egy ilyen poént adtak a számba, én azt találtam mondani: hogy bár most hallottam róla először, hogy egy Arany Medál díjat fognak kiosztani, de azért remélem, hogy egyszer én is kapok egy ilyet” – mesélte a színművésznő.

Persze ez abszolút poén volt, én is nevettem rajta, csak egyszerűen nem hagyhattam ki. Erre nem sokkal később felhívott a fiatalember azzal, hogy megkaptam az Arany Medál díjat. Annyira sikeres lett ez a videó, hogy ezrével írtak az emberek, hogy nekem adják, így a kolléganőjével abba is hagyták a számolást, és megkaptam. Hatalmas öröm volt hallani ezt, mert álmomban sem jutott eszembe, hogy egy poénnak ez lesz a vége

– árulta el nevetve.

Pásztor Erzsi előadásairól sosem mondana le, ebben a nehéz időszakban is a színház adott neki erőt (Fotó: Mediaworks)

Pásztor Erzsi szerepei által töltődik fel

Pásztor Erzsi sérülései ellenére is csak egyetlen egy előadást mondott le, és nem is tervez többet. A színésznőnek ugyanis még közel 90 évesen sem jut eszébe visszavonulni, hiszen a színpad az, ami igazán feltölti energiával.