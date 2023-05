Azt pletykálják, ez a sármos színész lehet Kovács Patrícia új szerelme

Kovács Patrícia és Gusztos Péter kilenc év után döntöttek úgy, hogy pontot tesznek a házasságuk végére. A bejelentésen sokan meglepődtek, hiszen úgy tűnt, boldogok egymás mellett, ám mindeközben ők komoly gondokkal küzdöttek. Egy éven keresztül próbálták megmenteni a kapcsolatukat, azonban minden igyekezetük ellenére sem sikerült, így tavaly nyáron elengedték egymás kezét.

Azóta nem sokat lehetett hallani a színésznő magánéletéről, csupán a rajongók találgatták, foglalt-e a szíve. Nos, most úgy tűnik, hogy igen...

Kollégája rabolta el Kovács Patrícia szívét Fotó: Szabolcs László

A napokban egy olyan pletyka kapott szárnyra, miszerint Patrícia közelebbi viszonyba kerülhetett az egyik kollégájával. A szóbeszéd szerint a férfi 15 évvel fiatalabb a színésznőnél, s már a nézők is szemtanúi lehettek annak, hogy a színpadon is forr köztük a levegő. De kiről is van szó? A férfi, aki elrabolhatta a színésznő szívét nem más, mint Medveczky Balázs. A 30 éves színész a Vígszínház oszlopos tagjának számít, olyan előadásokban szerepelt már, mint A Pál utcai fiúk, A padlás vagy A dzsungel könyve, de a televízió nézőinek sem lehet ismeretlen. Számos magyar sorozatban kapott szerepet, többek között abban is, melyben Patrícia is játszott, igaz, csak egy epizód erejéig.

Kijelenthetjük hát, hogy az ismerettségük messzire nyúlik vissza, így nem meglepő az sem, hogy közelebb kerülhettek egymáshoz.

Szívecskék, közös programok

A szemfülesebb rajongók azonnal kiszúrták, hogy Patrícia és Balázs szívecskékkel reagálnak egymás fotóira, s úgy tűnik, mindketten szeretik feszegetni a határaikat. Legutóbb ugyanis egy repülőből ugrottak ki, a közösen eltöltött napról pedig egy videót is közzétettek. A képsorok jól tükrözik, hogy barátságnál biztosan több lehet köztük, hiszen az apró érintések és ölelések elárulják őket. A pletykákat támasztja alá az is, hogy Balázs oldaláról nemrég eltűntek azok a fotók, melyeken „volt” barátnőjével, egy csinos, szőke lánnyal volt látható.

Színészi körökben nyílt titok, csak meg nem vállaltak fel nyilvánosan

– írták a Redditen, ám sokan a nagy korkülönbséget emelték ki.

„Együtt vannak, de mi ezzel a baj? Egy tök szép nő és egy jó pasi. Ha a pasi lenne az idősebb ennyivel, senki nem akadna fenn” – vette védelmébe valaki a párt.

A szerelem nem korhoz kötött

Patrícia még a Korhatáros szerelem című sorozat kapcsán mondta el a véleményét arról, mit gondol az olyan kapcsolatokról, melyeknél a nő az idősebb, a férfi pedig a fiatalabb. Szavaiból egyértelműen tükröződik, hogy szerinte a szerelem nem korhoz kötött, s mint mondja: nagyon nyitott ezen a téren.

Azt gondolom, hogy a szerelemnek se kora, se neme nincsen, így abszolút nyitott vagyok. Az érzés vagy jön, vagy nem, de az biztos, hogy tiszteletben kell tartani, ha megtörténik, és nem szabad ítélkezni. A vásznon fiatal partneremmel mély érzelmeket élünk meg, a valóságban ilyen még nem történt velem, de bármi megeshet

– árulta el évekkel ezelőtt a Ripostnak színésznő, akinek a véleménye a jelek szerint mostanra sem változott.