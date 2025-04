Váratlan bejelentéssel sokkolt Mikes Anna: itt a vége, elbúcsúzott

Mikes Anna egyike azoknak a tehetséges, profi táncosoknak, akiket a TV2 műsorának, a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismert meg az ország, az érdeklődés iránta azonban a negyedik évadot követően nőtt meg igazán. Ekkor ugyanis a sztárséf, Krausz Gábor partnereként lépett színpadra, a levegő pedig szinte a kezdetektől fogva szikrázott kettejük között. Később már nem is látták értelmét tagadni, hogy a való életben is egy pár lettek, mindennek a megkoronázásaként pedig ők lettek az évad győztesei. A szerelmespár azóta is boldogan él együtt, a közelmúltban pedig sor került a lánykérésre is, a mesés Maldív-szigeteken.

Anna élete tehát igazán mesébe illő fordulatot vett, mialatt továbbra is lelkesen oktat táncot fiatal tanítványainak. Nemrégiben azonban elérkezett a búcsú ideje – legalábbis, egy időre.

Drága Tanítványaim! A tánciskola mától bezárja kapuit április 27-ig. Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok Nektek. És sok locsolót, lányok!

- írta meg a minap a közösségi oldalán a gyönyörű táncosnő.

