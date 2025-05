Könny szökött a rajongók szemébe Törőcsik Franciska vallomásától: már hosszú évek óta együtt vannak

Törőcsik Franciska kétségtelenül a karrierje csúcsán jár jelenleg, miután rövid idő leforgása alatt több sikeres filmben és sorozatban is szerepet kapott. A Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés, romantikus vígjáték sorra dönti meg a nézettségi rekordokat, ahogy a TV2 Hunyadi sorozata is csakhamar meghódította a közönséget: sokan már most tűkön ülve várják, készül-e folytatás is. Franciska tehát az egyik, ha nem a legnépszerűbb hazai színésznő, aki a magánéletében is szerencsésnek vallhatja magát: mint arról nemrégiben a közösségi oldalán beszámolt, immár 32 éve kitartanak egymás mellett egy közeli barátnőjével.

Törőcsik Franciska Fotó: Máté Krisztián

Ő itt Fanni. 32 éve vagyunk... Na, ez egy hosszú történet. Már bölcsibe és oviba is együtt jártunk, és bár ő a piros csoportba, én pedig a kékbe, mindig tudtam, hogy ő a Fanni, a kislány, aki reklámokban szerepel! Aztán jött az általános iskola, ahol barátok lettünk. Először. Mert aztán jöttek a Spice Girls-viták. Mindig ugyanazok akartunk lenni, először Geri, majd Mel C… Mindketten. De voltak még durvább dolgok… A »lemásolások«! Zselés tollat, leckét, szendvicset, ami után mindig számon kértük egymást: »Te lemásoltál!?’« Másodikosok lehettünk, amikor az egyik ilyen nézeteltérés majdnem bunyóba torkollt

– tért ki a részletekre Instagramon Franciska, majd sietett hozzátenni, a konfliktusok mellett természetesen ott voltak a percekig tartó nevetőgörcsök, a poénok, amiket csak ők ketten értettek, vagy az énekes ballada egy bizonyos libáról, amit együtt írtak meg, majd kazettára vettek, és ami sajnálatos módon időközben valahova elkeveredett.

Ez az a barátság, amit sosem kell elölről kezdeni – mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk

– tette hozzá a színésznő, ezzel a szívmelengető történettel pedig a rajongói szívét is sikerült megérintenie.

Ez egy szép és értékes barátság! Jó ilyenről olvasni a mai rohanó világban

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

Ez ma a kedvenc posztom!

– áradozott egy másik rajongó is.