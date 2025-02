Hoppá: Törőcsik Franciska világsztárral fotózkodott Budapesten

Törőcsik Franciska az utóbbi időben kétség kívül az egyik legérdekesebb színésznő, a Hogyan tudnék élni nélküled című film főszerepével mindenki szívébe belopta magát. Legfrissebb posztjával azonban alaposan meglepte követőit.

Törőcsik Franciska az első, aki Zendaya viasszobrával fotózkodhatott Budapesten (Fotó: Szabolcs László)

Törőcsik Franciska egyelőre csak a hasonmással találkozhatott

Törőcsik Franciska Dancing with the Stars-ban bemutatott produkcióival bizonyította rátermettségét és tehetségét, most pedig egyenesen egy világsztár mellett kapták lencsevégre, noha a fotó csalóka, hiszen a színésznő a Madame Tussauds viaszmúzeumában járt.

A fotók között két kakukktojás is szerepel, ugyanis azokon nem viaszbábuk, hanem az ‘igaziak’ szerepelnek…. Annyit segítek, hogy elmúltam már 25, szóval Leo-nál nem jöhetek szóba

– kezdi bejegyzését Franciska, majd elárulta, hogy a múzeumba megérkezett az új Zendaya figura, amivel ő fotózkodhatott először, tudniillik több filmben is kölcsönözhette a magyar hangját ennek a csodás hölgynek. Zendaya mellett egyébként Hosszú Katinka és Palvin Barbara is feltűnnek a képeken, ráadásul duplán, mint kiderült, Franciska mindkettőjükkel találkozott már személyesen is.

Dübörög a Hogyan tudnék élni nélküled

Törőcsik Franciska főszereplője a decemberben debütált Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek, amely nemrég már a 600 ezres nézőszámot is elérte. Mi több, a rajongók annyira odáig voltak az alkotásért, hogy nem elég, hogy sokan közülük többször is jegyet váltottak a filmre, mostanra egy több mint húszezer követőt számláló rajongói Facebook csoport is alakult, amelynek hatására az sem kizárt, hogy a szereplőket újra színpadon láthatják majd a nézők, akik a filmbéli fikciós zenekar koncertje kapcsán.