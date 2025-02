Palvin Barbara Instagram-oldala közel 21 millió követőt számlál, amely még a nagyobb világsztárok rajongóbázisát is sok esetben kenterbe veri, nem csoda hát, hogy Barbi egyetlen posztja nemcsak, hogy milliókat ér, de rövid idő alatt több százezer kedvelést kap.

Palvin Barbara tavaly a Victoria's Secret márkanagyköveteként újra a kifutóra lépett (Fotó: AFP)

Palvin Barbara férje profi, mint a szupermodell

Barbi eleganciája és sokoldalúsága a divatvilágban vitathatatlan. Számos alkalommal láthattuk őt különböző megjelenésekkel, amelyek mindig lenyűgözőek és emlékezetesek voltak. Legyen szó egy vörös szőnyeges eseményről vagy egy divatfotózásról, mindig képes megújulni és más oldalát megmutatni. Férje, Dylan Sprouse színészként ismert, noha a fotózások sem állnak távol tőle. A házaspár nem mutatkozik gyakran közös fotókon, noha a lesifotósok sokszor lencsevégre kapják őket a hétköznapokon.

Palvin Barbara legfrissebb posztjában megmutatta, hogy nagy dobásra készülnek, a kettejükről készült közös fotósorozat ugyanis pillanatok alatt körbejárta a világot és úgy sejtjük, hogy a java még csak most jön. Az EXPRESS ruhamárka oldalára – ahová a képek eredetileg készültek – felkerült most egy werkfilm is, amelyben a közös munka pillanataiba engednek betekintést. Elnézve az oldalt, valami nagy dobás készül idén nyáron, július elejére „A stílus új korszakát” ígéri a márka és mindössze három nap alatt tizenöt új bejegyzéssel jelentkezett hivatalos felületén. Azt persze eddig is tudtuk, hogy Barbi és Dylan elképesztően cukik, de a közös projekt még inkább láttatni engedi, hogy micsoda profizmussal tudják kezelni a munka és a magánélet egyensúlyát.