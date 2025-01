Mit szól ehhez Marics Peti? Hatalmas hírt közöltek

400 000 néző látta egy hónap alatt a tavaly december 12-én bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjátékot. A készítők rekordidő alatt érték el ezt az eredményt. Ennyire gyorsan, ekkora nézőszámot régen produkált film hazánkban. A közönség szinte megrohamozta érte a mozikat, és átlagosan hetente 80 ezer ember választotta ezt a filmet az elmúlt időszakban. Budapesten és vidéken folyamatosan telt házakkal zajlanak az előadások, és a visszajelzések szerint sokan kétszer, háromszor is újranézik a Demjén Ferenc örökzöld dalai köré felfűzött alkotást.

Fotó: Simon Dániel

Most vasárnap délután a film 400 ezredik nézőjét Győrben, a Cinema Cityben köszöntötték a vetítés előtt. A szereplők közül Törőcsik Franciska, Kovács Harmat, Kirády Marcell, Varga-Járó Sára, illetve a producer, Kirády Attila ajándékozta meg a meglepett, de rendívül szerencsés és boldog jegyvásárlót, aki dedikált plakátot, Hogyan tudnék élni nélküled?-es pólót és emléklapot kapott az alkotóktól.

Fotó: Simon Dániel

Záporoznak a nézői visszajelzések a Hogyan tudnék élni nélküled? hivatalos Facebook-oldalára, ahol sokan osztják meg élményeiket a film megtekintése után. Az egyik kommentelő úgy értékelte a látottakat, hogy „ha egy film nézése közben 27-szer fut végig a gerincemen valami kéjes bizsergés, és 8-szor lábad könnybe a szemem, és 5 percenként hangosan felnevetek, az egy jó film.”

Akadt olyan követő, akiből személyes emlékeket csaltak elő a látottak. Ő úgy fogalmazott, hogy „nekem is visszahozta kamaszkorom és huszonéves korom összes nyarát”. Míg más úgy összegezte a film rá gyakorolt hatását, hogy „…sírtam, nevettem és énekeltem a dalokat! És én is visszarepültem az időben.” Ezzel pedig nincs egyedül. Számos mozivezető számolt be hasonló spontán nézői reakciókról a Hogyan tudnék élni nélküled? vetítései kapcsán a fővárosban és vidéken egyaránt.

A nézők hasonlóképp elárasztották üdvözlő és jókívánságokkal teli üzeneteikkel a film szereplőit az elmúlt hetekben. Törőcsik Franciska, Ember Márk, Kirády Marcell, Marics Peti, Kovács Harmat, Brasch Bence, Márkus Luca, Varga-Járó Sára, Medveczky Balázs, Markó-Valentyik Anna, Szántó Balázs, Barta Veronika és Seress Zoltán lépten-nyomon rengeteg pozitív visszajelzést kap a közönségtől, amiért rettentően hálásak mindenkinek. Közülük Ember Márk közösségi oldalán külön videóban rögzített örömtáncával meg is köszönte, hogy ennyire sokan megnézték a filmet, ami természetesen továbbra is országszerte műsoron marad a mozikban. Az alkotók nem titkolt célja, hogy továbbra is minél több mozinézőhöz eljusson a filmalkotás.