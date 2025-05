Hoppá! Erre tanítja Krausz Gábor kislányát Mikes Anna

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata a 2023-as „Dancing with the Stars” negyedik évadában kezdődött, ahol táncospárként versenyeztek, és végül meg is nyerték a műsort. A műsor után nem sokkal nyilvánosan is felvállalták kapcsolatukat, amit azóta is boldogság övez. 2025 januárjában Krausz Gábor a Maldív-szigeteken kérte meg Mikes Anna kezét, aki igent mondott. Azóta az esküvőre készülnek, és Mikes Anna elárulta, hogy három gyerekről álmodik. Már most is van egy gyermekük, hiszen Krausz Gábor Tóth Gabival közös kislánya, Hannaróza sok időt tölt velük. Ezeket a napokat pedig nagyon sok játékkal és tanulással töltik, most például angolra oktatják az ötéves kislányt.

Krausz Gábor és Mikes Anna boldog párkapcsolatban él (Fotó: Mediaworks archív)

Krausz Gábor családja

A sztárséf rendszeresen oszt meg videókat és képeket a közösségi oldalán arról, hogy miképp telnek a hétköznapjaik a szerelmével Annával és a kislányával, Hannarózával. Most például arról készített büszkén bejegyzést, hogy az 5 éves gyermeke milyen tehetséges nyelvtanulásban. A kislány egy friss videó tanúsága szerint szinte percek alatt képes elsajátítani az angol kifejezéseket. A tanulás játékos formában zajlik, egy készség fejlesztő játék segítségével. Hannaróza egy tollal rámutat egy képre, amit a számítógép nevesít, vagyis hangosan felolvas, ezt kell elismételnie Hannarózának.

Krausz Gábor kislányát Mikes Anna tanítja (Fotó: Instagram)

A mindössze 24 óráig elérhető Instagram sztoriban mindeközben azt lehet, hallani, ahogy Mikes Anna lelkesíti Hannarózát, minden helyesen kiejtett szó után elképed az ügyességétől, amitől a kislány egyre lelkesebb lesz. Nem csoda, hogy Krausz Gábor nagyon büszke a lányokra.