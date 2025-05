Nagy bajban van Harry herceg és Meghan Markle: Vilmos herceg mindentől megfoszthatja őket

Harry herceg és felesége, Meghan Markle újabb konfliktust robbantott ki a közvéleményen belül. A házaspár évekkel ezelőtt elhagyta a királyi családot, mostanra pedig teljesen megromlott a kapcsolatuk III. Károly királlyal és Vilmos herceggel is. Most újabb vitahelyzet alakult ki, a házaspár nemesi titulusát illetően.

A házaspár hercegi és hercegnéi rangja kérdőjeleződött meg / Fotó: AFP

A Sussex hercege és hercegnéje titulust a pár a néhai II. Erzsébet királynőtől kapta 2018-ban, az esküvőjük napján. Amikor elhagyták a királyi családot, a titulusuktól is megváltak. Harry herceg és Meghan azonban magánéletükben továbbra is használják a nemesi rangot. Most a királyi család egyik szakértője feltette a kérdést: lehetséges, hogy a jövőben trónra kerülő Vilmos végleg el fogja tőlük venni a nemesi titulust?

Az egyik tábor véleménye szerint az Amerikába költözött házaspárt meg kellene fosztani a királyi családhoz köthető rangtól. Az emberek az remélik, hogy a trónörökös Vilmos herceg a testvérétől való eltávolodása miatt véglegesen eldönti ezt a vitát, III. Károly király ugyanis eddig nem mutatott arra hajlandóságot, hogy az uralkodása alatt megfossza fiát és menyét a titulusuktól.

A nemesi rangok adományozása és elvétele azonban nem ilyen egyszerű folyamat. Felmerült az a kérdés is, hogy az uralkodó képes-e egyedül ítéletet hozni ebben a kérdésben, vagy pedig a parlament is szükséges a döntés megszületéséhez.

Néhány címet az uralkodó akaratából el lehet távolítani, de az általános nézet az, hogy valakinek a nemesi rangjától való megfosztásához parlamenti határozatra van szükség

- magyarázta el a királyi szakértő, Jennie Bond.

Harry herceg és Meghan gyermekei, Archie és Lilibet egyébként jelenleg a hatodik és hetedik helyen állnak az öröklési sorrendben, hiszen az uralkodó unokái. Az Amerikában élő család többé már nem tartozik a brit királyi család aktív tagjai közé, a titulusukat azonban még nem vették el teljesen - írja a Mirror.