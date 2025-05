Fekete-fehér fotóval jelentette be Krausz Gábor: vége, újat kell kezdenie

Nincs olyan magyar, aki ne ismerné Krausz Gábor nevét. A sztárséf rengeteg tehetség karrierjét egyengette már, és megannyi honfitársunknak okozott örömöt a főztjeivel. Két évvel ezelőtt pedig megnyerte a Dancing With the Starst, a kupán kívül pedig mást is bezsebelt: az igaz szerelmet. Partnerével, Mikes Annával ugyanis egymásba szerettek, most pedig már gőzerővel készülnek az esküvőre.

Gábor mindazonáltal sokat dolgozik és meglehetősen elfoglalt. Most egy sármos fekete-fehér fotóval jelentette be, hogy az előző hétnek vége, lezárta minden projektjét, most pedig készen áll az új hét új kihívásaira:

Új hét. Új célok. Új látásmód

- írja.