Teljesen ledöbbentette a rajongókat Mikes Anna: minden készen áll a nagy napra!

Mikes Anna kétségtelenül élete egyik legszebb időszakát éli jelenleg. A gyönyörű táncosnő annak idején a Dancing with the Starsnak köszönhetően került be a köztudatba, azonban valódi hírnévre azt követően tett szert, miután a TV2 táncos vetélkedőjének negyedik évadában Krausz Gábort kapta partneréül. A sztárséf a válása után vállalta a szereplést, és így utólag már a napnál is világosabb, hogy ez a létező legjobb döntés volt a részéről. Közte és a táncosnő között az első pillanattól kezdve szikrázott a levegő, nem sokkal azután pedig, hogy átvették a győzteseknek kijáró trófeát, már nem látták értelmét tagadni azt, hogy immár a magánéletben is egy pár lettek.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

A tündérmesébe illő románc megkoronázásaként nemrégiben Gábor a mesés Maldív-szigeteken megkérte a szerelme kezét, aki természetesen igent mondott. A boldogságuk így jelenleg talán nem is lehetne teljesebb, és már nagy izgalommal szervezik az esküvőjüket. Mindeközben Anna életében egy időszak lezárult: a minap a táncosnő az Instagram-oldalán jelentette be, hogy véget ért a tanév a tánciskolájában.

Tegnap ment le a Tanévzáró TáncGálánk

- jelentette be Anna a posztjában, amiben egy videót is megosztott, és amelyen az látható, micsoda gyönyörűséges, élénksárga ruhában vett részt a gálán. A rajongói szóhoz sem jutottak.

Kedves Anna, nem kérdés, hogy megadtad a módját ennek a jeles eseménynek. Illik ahhoz a csodálatos személyiséghez, felelősségteljes és tehetséges tánctanárhoz, aki te vagy. A te különleges képességed, hogy bárhol képes vagy ragyogni - egy táncgálán is. Büszke lehetsz a tanítványaidra és ők is arra, hogy egy ilyen tanárnő kezei alatt sajátíthatják el a táncot. A ruhád gyönyörű, kifejezi a ragyogásodat

- áradozott az egyik kommentelő.

Gratulálok, nagyon csinos és szép vagy. Most már jöhet a nyaralás és a nagy nap!

- helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

Ruha teszi az embert. Bomba ruha, bomba nő! Gratula az évzáróhoz, jó munkát a táborokhoz, utána jó pihenést és készülődést a nyárra, és a nagy naphoz

- tette hozzá egy újabb követő.