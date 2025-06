Fekete-fehér fotóval jelentette be Mikes Anna: vége van

Mikes Anna már tízéves kora óta elkötelezett a társastánc iránt. Rendkívüli kitartásának és szorgalmának köszönhetően tízszeres felnőtt magyar bajnok lett standard és tíztánc kategóriában, emellett világbajnoki harmadik és világkupa második helyezést is elért. 2011-ben Junior Príma Díjjal ismerték el tehetségét. A gyönyörű táncosnak saját tánciskolája is van, ahol különböző korosztályoknak tart órákat, a "Csillámpóni" csoporttól az ifjúsági és felnőtt társastánc órákig. Mikes Anna számára a tánc nem csupán szakma, hanem szenvedély, melyet a mai napig töretlenül él meg.

Mikes Anna gálával búcsúztatja az idei tanévet / Fotó: Instagram

Most azonban fekete-fehér fotóval jelentkezett be. Az idei tanév ugyanis véget ért, így a kis táncosoknak is nyáriszünet következik. Mielőtt azonban végleg véget ért volna az év, egy gálán mutatták be a kicsik, hogy mi mindent tanultak - derült ki Anna Insta-sztorijából.