Arcon csapta a valóság: a régi Kulcsár Edinát követelik vissza a rajongók

Sokan vádolják azzal Kulcsár Edinát, hogy mióta elhagyta Csutit és feleségül ment a gengszter rapper G.w.M-hez, azóta teljesen megváltozott. Míg korábban sokan követték őt szívesen női praktikái és kedves tanácsai miatt, addig mostanában inkább támadásokat kap. De nemcsak a viselkedése változott meg, hanem a külleme is. Úgy tűnik, G.w.M a szőkéket szereti, mert Melanie is festett szőke volt, és mellette Edina is azzá vált. Most azonban a szépségkirálynő elgondolkodott azon, hogy visszatérjen-e az eredeti hajszínéhez.

Sokan azt mondják, hogy jobb nekem a szőkés hajszín. Sőt, talán túlnyomóan most már inkább ezt tapasztalom. De most döntés előtt állok. A hajam állapota tökéletes, szóval elvileg most kellene még egyet világosítani rajta. Viszont most eljátszadoztam a gondolattal, hogy lehet, inkább mégis szeretném vissza a barnát. Szóval nem tudom, hogy mi legyen. Szőkébb, vagy barna? Szerintetek? (Az élet nagy döntései…)

- írja, ám a válasz egyöntetű volt. Mindenki a régi hajszínét követeli vissza, és azt is hozzáteszik, hogy hiányzik nekik a régi Edina.

