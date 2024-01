Krausz Gábor elképesztő titkokat árult el a szerelmi életéről – Videó

A mesterszakács Krausz Gábor szerencsés embernek tartja magát annak ellenére, amin tavaly keresztül kellett mennie: a szerelmi csalódás, a válás igencsak megviselte, de az év végül pozitív mérleggel zárult. Erről beszélt a sztárséf a Palikék világa by Manna műsorában.

Bevallotta, hogy tényleg sokáig maga alatt volt, de a Dancing with the Stars annyi munkát és összpontosítást igényelt, hogy nem volt lehetősége letargiába süllyedni.

Új embereket ismertem meg, egy új világba csöppentem, ami rendszert rakott az életembe

– fogalmazott a TV2 táncos műsoráról.

Krausz Gábort négy éven át ostromolták

A sztárséf elárulta, hogy négy évet gondolkodott, mielőtt elvállalta a szereplést, és végül Ördög Nóra győzte meg.

Minden évben hívtak, és minden évben nemet mondtam, most pedig egy olyan helyzetben találtak meg, amikor elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit adhat: le tudom-e kötni a figyelmem, legalább pár hétig másra tudok koncentrálni

– magyarázta a végső pozitív döntését.

Krausz Gábor úgy állt neki a műsornak, hogy nem voltak elvárásai, de végül nemcsak azt nyerte meg, hanem új szerelemre is lelt táncpartnere, Mikes Anna oldalán. Egymás iránti érzéseik már menet közben egyértelműek voltak, ugyanakkor azért titkolta azokat a nagyvilág előtt még a győzelem után is, mivel biztos akart lenni a dolgában.

Lehet egy szikra, valami fellángol, és ki tudja, hogy az meddig ég. A táncparketten együtt voltunk nagyon sokat, előtte-utána is beszélgettünk, de az egy buborék, nem az élet. Én mindenképpen szerettem volna megvárni a műsor végét, hogy ez hova fut ki

– mondta Krausz Gábor, hozzátéve, hogy a kislányára is tekintettel kívánt lenni.

Én nem szeretném azt, hogy az életembe félévente új nő jöjjön be, és Hanni ezt lássa, vagy ezt szokja meg

– hangsúlyozta.

Nem is volt csók

Anna az elején tartott ettől az egésztől, hiszen ő is hallott Krausz Gábor és Tóth Gabi viharos elválásáról, és félt, hogy partnere emiatt nem lesz képes kellő figyelmet szentelni a táncnak.

Mivel nagyon jó táncos meg pedagógus – oktatja is a táncot –, ezért hamar rájött arra, hogy nemcsak a lépéseket kell megtanítania, hanem lelkileg kell előbb rendbe hoznia

– jegyezte meg Gábor, aki azt is elárulta, hogy miután ez nagyon is jól sikerült, és egymásra találtak, nem akarták, hogy a love storyjukkal gyűjtsenek be plusz szimpátiapontokat. Tisztességes versenyt szerettek volna.

A negyedik adásban volt a Szépség és a szörny, aminek csókjelenet lenne a végén. Ott felmerült, hogy legyen igazi csók, de azt mondtuk, hogy az kizárt

– oszlatta el végleg a kételyeket a séf, hogy vajon elcsattant-e köztük a színpadon az első csók a ködgép homályában.

