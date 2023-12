Hoppá! Krausz Gábor és Mikes Anna együtt vacsorázott - Videó

Már többször is felröppent a szóbeszéd, hogy a Dancing with the Stars győztesei nemcsak a táncparketten, hanem a hétköznapokban is egymásra találtak. Ezt a feltételezést erősíti a Glamour legfrissebb híre, miszerint Krausz Gábor és Mikes Anna együtt vacsoráztak.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: tv2

Nagyon megszerettünk egymás társaságában lenni, és nyilvánvalóan a kémia eddig is működött, és ezután is fog

- fogalmazott a tv2 műsora után Krausz.

A sztárséf már korábban is arról beszélt, hogy igazi lelki társra talált Mikes Annában, de az egyelőre nem világos, hogy több van-e köztük barátságnál. Az viszont biztos, hogy a csütörtök estét barátaik társaságában együtt töltötték, a vacsoráról még Marics Peti is bejelentkezett egy Instagram-sztoriban.