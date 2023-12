Hivatalosan is megerősítette Krausz Gábor: Mikes Annával visszafricskázott Tóth Gabinak

Ha a magyar ember esténként vagy hétvégente szeretne egyet pihenni, akkor szinte kivétel nélkül a TV2-t kapcsolja be. Ez persze nem is véletlen, hiszen parádésabbnál parádésabb műsorokat vonultat fel az ország elsőszámú tévécsatornája, és nincs olyan nap, amikor ne tudná lekötni a nézőit. Ez az ősz azonban igen erős volt: minden hétvégén egy-egy hatalmas sikerű műsort lehetett nézni, és ezek közül kiemelendő a Dancing With the Stars és a Sztárban sztár leszek! Más csatornának persze esélye sincs a TV2-höz képest, érdekes azonban megnézni, hogy a csatornán belül hogyan alakul a nézettség.

Óriási fricska ez Tóth Gabinak / Fotó: Markovics Gábor

Nyáron robbant a hír, miszerint Krausz Gábor és Tóth Gabi elválnak. Nagyon hamar kiderült az is, hogy Tóth Gabi a Fricska Táncegyüttes egyik tagjával került szerelmi viszonyba, ami miatt Gábor teljesen összetört. A megtört szívű, de annál sármosabb férfi minden magyar nő együttérzését kivívta, és mindenki remélte, hogy hamar megtalálja a boldogságot. És úgy tűnik, most tényleg meg is találta.

Gábor gyakran hangsúlyozta, hogy a Dancing With the Stars a legmélyebb pontjáról rángatta vissza. A tánc begyógyította a sebeket, Mikes Anna személyében pedig egy nagyon különleges nőt ismert meg. Most pedig csúnyán visszafricskázott Krausz Gábor Tóth Gabinak. Büszkén mutatta ugyanis meg, hogy a múlt hétvégén a Dancing With the Starsnak majdnem egymillió nézője volt, Tóth Gabi műsora pedig "csak" az ország harmadik legnézettebb adása lett.