Nagyon erős tünetek: Krausz Gábor végre megszólalt a kórházba került Hannaróza állapotáról

A Dancing With the Starst túlzás nélkül az egész ország nézte. Minden szombaton elvarázsolt bennünk kedvenceink produkciója, és alig vártuk, hogy lássuk, mennyit fejlődnek hétről hétre. A versenyt Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte meg, sajnos azonban a győzelmi mámort kislánya betegsége árnyékolta be.

Krausz Gábor nagyon aggódott a kislányéért / Fotó: Karnok Csaba

A Bors megkereste Krausz Gábort, aki elmondta, most mi történt.

– A kislányom most itt van velem és szerencsére már teljesen jól van.

Valamilyen vírusfertőzést kapott, ami olyan erős tüneteket okozott nála, ami miatt az édesanyja úgy döntött, hogy jobb, ha egyenesen a kórházba viszi – kezdte Gábor, aki hozzátette, Hannaróza születésnapját már családi körben, otthon ünnepelték meg és már minden a legnagyobb rendben van.

Hannaróza jó kezekbe került

– A kislányom már jól van és most is éppen játszunk. A Dancing után megtartottuk a születésnapját, most pedig pár napig nálam marad, amíg el nem indulok Ausztriába dolgozni. Senkinek nem kívánom azt az ijedséget, amikor apaként megtudja, hogy a gyermeke kórházba került, de Hannaróza jó kezekben volt, és hamar meg is gyógyították – mondta hálával a hangjában Krausz Gábor.