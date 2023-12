Élő adásban üzent Krausz Gábornak Tóth Gabi

Szombaton este véget ért a Dancing with the Stars versenye, melyben történelmi győzelem született: a műsor történetében ugyanis eddig még nem nyert férfi. Most azonban Krausz Gábor és párja, Mikes Anna végzett az első helyen.

Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi már az Instagram-oldalán gratulált volt férjének, ám mindenki megdöbbenésére vasárnap este a Sztárban Sztár leszek! élő adásában is köszöntötte a sztárséfet. Természetesen kislányáról, Hannarózáról sem felejtkezett el, aki éppen ma ünnepli negyedik születésnapját.