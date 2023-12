Megtört a jég: először szólalt meg Tóth Gabi Krausz Gábor kapcsolatáról

Az egész ország csodálkozva nézett, amikor idén nyáron Krausz Gábor bejelentette: véget ért a házasságuk Tóth Gabival. Az énekesnő és a sztárséf kapcsolata hat év és egy közös gyermek után futott zátonyra. A rajongókat azért is érte sokként a hír, hiszen a bejelentés előtt hetekkel még boldogan posztoltak arról, hogy végre sikerült Szentendrén házat venniük és felújítják, csinosítgatják az új közös otthonukat.

Fotó: Facebook/Tóth Gabi

A szakítás nem volt zökkenőmentes, kezdetben ment az adok-kapok, majd egyszer csak elsimultak a hullámok, és végül sikerült a válás részleteiben is megegyezniük. Tóth Gabi hosszú ideig nem beszélt volt férjéről egy hosszú poszton kívül, amiben a válásuk körülményeiről írt.

Most azonban megtört a jég, Tóth Gabi gratulált a volt férjének, aki megnyerte a Dancing with the Stars versenyét.