Tóth Gabi exkluzív interjút adott a szakításról

Exkluzív interjút adott a Tények Plusz stábjának Tóth Gabi. A Sztárban Sztár leszek! mestere legújabb daláról, a tegnap debütált „Átkozott nyár” születéséről beszélt. Gabi őszintén mesélt a dal hátteréről, melyet férjével, Krausz Gáborral való szakításuk időszaka ihletett.

Az Átkozott nyár c. dal televíziós premierjét most vasárnap, a Sztárban Sztár leszek 6. élő show-jában láthatják a nézők. Gabi a műsor extra produkciójaként énekli el a dalt, amiben egy nagy dobásra is készül, ugyanis a produkcióban ő maga is táncolni fog.