Vilmos herceg „emberi pajzsként” lépett a viszálykodó Katalin hercegné és Meghan Markle közé - Videó

2018. július 10-én az Egyesült Királyság királyi családja együtt jelent meg a Buckingham-palota erkélyén, hogy részt vegyenek a Királyi Légierő fennállásának 100. évfordulóját ünneplő történelmi légiparádén. A nap látszólag az egység és ünneplés jegyében telt, ám a visszatekintő megfigyelők számára egy apró mozzanat árulkodó jelként hatott. A testbeszédszakértő Judi James szerint Vilmos herceg ekkor egyértelműen közbelépett Katalin hercegné érdekében.

Vilmos herceg ekkor egyértelműen közbelépett Katalin hercegné érdekében – Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Amikor Katalin üdvözölte a Westminster apátját, Meghan Markle mögötte állt, és Vilmos hirtelen a két nő közé lépett. James úgy fogalmazott:

Ez nagyon úgy fest, mintha egy odaadó és védelmező férj tudatosan és kimérten beállt volna felesége és annak ellensége közé, afféle emberi pajzsként.

A szakértő megjegyezte, hogy Vilmos testtartása, ajkainak összeszorítása bűntudatot vagy megbánást sugallhatott – írja a Daily Mail.

Ez az esemény néhány hónappal azután történt, hogy Meghan és Katalin állítólag összekülönböztek Meghan esküvője előtt a koszorúslányruhákkal kapcsolatban. Bár a médiában eleinte az a változat terjedt, hogy Meghan sírásra fakasztotta Katalint, Meghan ezt az Oprah Winfrey-nek adott interjújában cáfolta. Elmondása szerint valójában ő volt az, akit megbántottak. „Nem volt konfrontáció. Katalin megbántódott valami miatt, de később felelősséget vállalt, bocsánatot kért, és virágot is hozott” – mesélte Meghan.

A témát Tom Quinn is feldolgozta „Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants” című könyvében. Egy korábbi udvari alkalmazott így nyilatkozott:

Az igazság az, hogy a koszorúslányruháról szóló beszélgetés során Meghan is mondott néhány dolgot, amit később megbánt, és Katalin is. Mindketten sírtak. A média ezt az esetet felnagyította és torzította

Az incidens végül szimbólumává vált a Meghan és a királyi család közötti feszültségeknek.

James ugyanakkor egy alternatív értelmezést is felvetett Vilmos mozdulatára. Lehetséges, hogy udvariasságból lépett arrébb, hogy ne fordítson hátat Meghannek, aki épp a közelükbe érkezett.

Meghan akkoriban új volt a királyi családban, és Vilmos testbeszéde addig barátságos és nyitott volt felé. Az ilyen helyzetekben szokás, hogy helyet csinálunk valakinek, aki éppen csatlakozik a társasághoz

– jegyezte meg James.