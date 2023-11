Hoppá! Ilyen ciki randiban volt része Marics Petinek – Videó

Stana Alexandra és Marics Peti egy különleges és sok igazságot feltáró játékra adták a fejüket. Ketten próbálták ki az Én még soha nem nevű izgalmas játékot, ráadásul kamerák kereszttüzében.

A kihívásból kiderült, hogy Szandi még sohasem hagyta ott randipartnerét azért, mert nem úgy nézett ki, mint a képeken. Viszont előfordult, amikor eljött a találkozó közepén, mivel a srác nem volt olyan szórakoztató, mint az elvárta tőle.

Ezután egy kérdés miatt mindketten beismerték: volt már részük egyéjszakás kalandban. Ez azért is fontos kitérő, hiszen a szombat esti adásnak ez lesz a témája. Ekkor vette át a szót Marics Peti, hogy cikis randijáról is meséljen. Az énekes egyébként nagyon durvának tartja, ha nem szólnak egymáshoz a párok egy randin. Azt is felvállalta, miszerint vele is előfordult már egy csaj esetében, hogy idő kellett ahhoz, hogy kibontakozzon mellette.

