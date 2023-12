Végre megszólalt Krausz Gábor és Mikes Anna a jövőjükről: "haladunk tovább"

Krausz Gábor sztárséf után sztártáncossá is előlépett, miután Mikes Annával az oldalán megnyerte a Dancing with the Stars negyedik évadát. A páros annyira nem akarta elhinni, hogy ezt megnyerhetik, hogy beszéddel sem készültek, sőt Anna sokkot is kapott. Nagyon boldogok, de még a mai napig nem tértek rendre afelett, hogy valóban ők diadalmaskodtak a 2023-as táncos showműsor során.

Krausz Gábor és Mikes Anna nem hiszik el, hogy ők nyertek. Fotó: tv2

Nem arról van szó, hogy elhittük, hogy nyerhetünk-e, vagy sem. Nem gondoltunk rá soha egyetlen egy percig sem, még akkor sem, amikor ott álltunk a Petivel ketten.

- vallotta be őszintén Gábor, aki alapvetően egy nagyon tudatos embernek vallja magát. Mindig igyekszik előre felkészülni minden eshetőségre, minden opciót próbál előre kigondolni, viszont az, hogy ő győz annyira nem volt a gondolatai között, hogy nem fogalmazott meg győzelmi beszédet sem. Kiemelte nem arról van szó, hogy nem örülnek neki. Nagyon boldogok, csupán nagyon meglepettek.

Tényleg nem készültünk arra, hogy mi visszük haza azt a két kupát. Néztem a Gábort, hogy mi történik. Amikor kimondták a nevünket teljesen lesokkolódtam. Éreztem végig a műsor alatt, hogy szimpatizálnak velünk, de hogy ennyire....

- ismerte el Anna is a Mokka reggeli műsorában.

Tény és való, hogy T.Danny-nak és Marics Petinek a követő tábora alapján nagyobb eséllyel kellett volna megnyernie az egész viadalt, de nem így lett, és ezért Gábor rendkívül hálás:

Felfoghatatlan. 1001 évig szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott ránk.

Persze hozzátette, hogy nagyon sajnálja a fiukat, akikkel továbbra is minden rendben köztük, nem alakult ki semmilyen viszály köztük azért, mert ő nyert. Még Dani is gratulált neki azok után, hogy természetesen elszomorodott, miután ő még a TOP 2-be sem jutott be. A stábbulin a finálé után, már minden rendben volt köztük.

Semmi jele nincs a csalódottságnak és a haragnak. Ugyanúgy jóban maradunk, és haladunk tovább az életben.

- jelentette ki.

A jövőre vonatkozóan úgy érzi, Annával köztük minden nyitott, bármi lehet. Már eleve azt is furcsának tartja, hogy három hónap után először nem hordja magánál az edzőtáskáját, ugyanis mostantól profi táncosnő partnere nem találhatja ki egyik pillanatról a másikra, hogy próbáljanak. Rendkívül hálás Annának, aki nagy türelemmel fordult felé, miközben egy új világot nyitott meg számára.