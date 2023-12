Megható pillanatok: Krausz Gáborékat az égből segítette Galambos Erzsi?

Galambos Erzsi emléke is közrejátszott a Dancing with the Stars döntőjében? Érzelmekben gazdag heteken vagyunk túl, már ami a sztárvilágot illeti. November 16-án végigsöpört az országon a szomorú gyászhír: méltósággal viselt betegség után elhunyt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Galambos Erzsi. A sztárvilágot néhány héttel később egy másik történés rázta fel: Krausz Gábor és Mikes Anna győzedelmeskedett a Dancing with the Stars versenyében. S hogy mi a két hír között a kapcsolat? Mutatjuk.

Galambos Erzsi az égből egyengette Krausz Gábor sorsát? Fotó: Kállai Márton

Három-három tánccal készültek

Szombat este rendezték a Dancing with the Stars negyedik évadának a döntőjét, melybe rendhagyó módon három sztárférfi került. Bár a zsűrinél a befutó egyértelműen T. Danny volt, az énekes a nézői szavazatok alapján bronzérmes lett Lissák Laura oldalán. A dobogó második fokára Marics Peti és Stana Alexandra párosa ért, míg a végső győzelmet a sztárséf Krausz Gábor és Mikes Anna aratta. Mindhárom pár kitett magáért, három-három táncot hoztak a színpadra. Egy döntőre készült produkciót, a legelső táncukat – s egyet, amit a zsűri választott nekik.

Krausz Gáborék esetében ez a negyedik heti táncuk, a Disney-meséket idéző adás American Smooth-a volt. A páros A szépség és a szörnyeteg című mese betétdalára adta elő a romantikus táncot. Az andalító dallamú Hol volt, hol nem volt című dalt a megboldogult Galambos Erzsi énekelte fel 1991-ben…

Krausz Gábor és Mikes Anna romantikus táncot adott elő Galambos Erzsi énekhangjára – Fotó: BS

„Galambos Erzsi fentről nézett titeket”

A művésznőt szombaton napközben helyezték végső nyughelyére a Farkasréti temető Művészparcellájában, a neve pedig este a TV2 show-műsorában is felmerült.

Krauszék tánca után a zsűriben ülő Szente Vajk így fogalmazott:

Sok szép van ebben a táncban, aminek az első megmutatását még láthatta, hallhatta Galambos Erzsi. Most már csak fentről nézhetett titeket. De biztosan nagyon elégedett volt ezzel a tánccal is, ami szerintem lényegesen jobban sikerült, mint az egyébként is jól sikerült negyedik heti produkció.

Gábor és Anna tánca Galambos Erzsi énekére biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a nézők még nagyobb bizalmat szavazzanak nekik, ezáltal a döntőbe repítve a párost…