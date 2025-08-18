Nem lehet betelni vele: különleges képeket osztott meg Szabó Zsófi, nem akárki volt a fotós

A Kossuth-díjas színművész, Szabó Gyula lánya, Szabó Zsófi egyike az ország legszebb hírességeinek, aki az évek során maga is megpróbálkozott a színjátszással, valamint énekesként is hírnevet szerzett. Manapság elsősorban műsorvezetőként tevékenykedik, de például A Nagy Duett legutóbbi évadában zsűritagként egészen új arcát ismerhették meg a nézők.

Különleges fotókat osztott meg Szabó Zsófi / Fotó: MW-archív

Szabó Zsófi különleges fényképeket osztott meg

Szabó Zsófi - talán nem túlzás kijelenteni –, emellett igazi stílusikon is, aki nem egyszer kápráztatta már el a közönséget a fantasztikus ruhakölteményeivel. A minap például néhány olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyeken egy csodaszép, rózsaszín ruhát visel: ezek a képek ráadásul kimondottan különlegesek is.

Ez a nyár

- írta csupa nagy betűvel a fényképet tartalmazó Instagram-posztjában Zsófi.

Ahogy a kisfiam lát

- tette hozzá a csinos műsorvezető, egy fényképezőgép ikon kíséretében, utalva ezzel arra, hogy a fotókat a fia készítette.

A követőik egyébként ezúttal is odáig voltak Szabó Zsófi szépségéért, nem győztek bókolni neki a kommentszekcióban.

Nem lehet betelni vele

- jegyezte meg ámuldozva az egyikük.

Gyönyörű vagy!

- helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

A képeket és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!