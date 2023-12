Nem tartotta magában: T. Danny megszólalt Krausz Gábor győzelméről

Döntőhöz méltóan izgalmas és fantasztikus volt a Dancing with the Stars fináléja. Ahogy korábban írtuk: Krausz Gábor, Marics Peti és T. Danny történelmet írt, mert most először történt, hogy csak férfi sztárok küzdöttek a műsor fényes trófeájáért.

T. Danny elsírta magát, amikor kiderült: harmadik lett – Fotó: BS



T. Danny: Ez a szív diadala volt!

Már amikor először találkozott a tehetséges énekes táncpartnerével, Lissák Laurával, már akkor eldöntötték, hogy a győzelem a cél.

– Kicsit még nehéz megfogalmazni, mit érzek – kezdte nagy sóhajjal a győztes kihirdetése után T. Danny.

Először szomorúságot és csalódottságot éreztem, ezért voltak a könnyek. De Gábor győzelmének örülök, gratulálok nekik szívből! Mivel mindenki nagyon sok munkát tett ebbe bele, de Gábornak volt hozzá igazán szíve. Neki volt egy csatája, amit magával kellett megvívnia, és ez sikerült. Ha így nézzük a versenyt, akkor ő a többszörös győztes, mert ez tényleg a szív diadala! Bízom benne, hogy ez a magánéletében segíteni fog neki, erőt talál benne, és új motivációt a jövőre, mert megérdemli! Az biztos, barátok maradunk, és lehet, összejárunk majd táncolni

– nevetett nagyot az énekes.

Nemrég Danny elárulta lapunknak, hogy azért szeretne nyerni, mert ígéretet tett erre három hölgynek is. Szerelmének, évek óta Amerikában élő húgának és táncpartnerének, Lissák Laurának is.

– Igen, több embernek ígéretet tettem, legfőképpen magamnak, de ez most nem sikerült. De nincs okom és időm sem arra, hogy elkeseredjek. Itt az ideje, hogy visszatérjek a saját életembe, hogy visszatérjek a zenéhez, jön egy új albumom még idén, 14 dallal, elképesztően nagy dolgok jönnek még ebben az évben is, de jövőre is. Úgyhogy örülök ennek a táncos utazásnak, hogy új barátokra leltem, akik, bízom benne, továbbra is benne lesznek az életemben. Sokat adott a barátságon kívül is a Dancing: boldogságot, rengeteg boldogságot adott a tánc maga. Hogy találtam egy olyan dolgot, amiben ki tudok teljesedni a zenén kívül is. Azt gondolom, erre majd méltán nézhetek vissza büszkén!

Büszkén pózolt szerelmével

T. Danny szerelme, Kecskés Enikő minden szombaton a helyszínen szurkolt kedvesének. S bár mindenki tudta, hogy egy párt alkotnak, ők meg akarták tartani maguknak, ami köztük van. De a döntő után végre nem rejtőzködtek, Hegyes Bercivel és Mikes Annával, na meg az ő párjaikkal hatosban boldogan pózoltak.