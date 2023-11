Három hölgynek is ígéretet tett T. Danny

Az elődöntővel folytatódik szombaton a TV2 táncos show műsora: T. Danny és Lissák Laura, Marics Peti és Stana Alexandra, Krausz Gábor és Mikes Anna, valamint Radics Gigi és Baranya Dávid párosa küzd meg azért egymással, hogy bekerüljön a döntőbe. A versenyzők most is két tánccal készülnek, hogy elvarázsolják a zsűrit és a nézőket. Változás, hogy az elődöntőben az ítészek már senkit nem mentenek meg a szavazatok összesítése után, így még nagyobb szerepe van a nézői voksoknak, főleg, ha majd a zsűrisorrendet meg akarják változtatni.

T. Danny és párja kapták a műsor első max pontszámát idén. (Fotó: MG)

T. Danny: magamnak is bizonyítani akarok!

Amióta hétről-hétre látható a Dancing with the Stars-ban a tehetséges énekes, azóta már nem csak a tinik kedvence. Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny azóta az idősebb generáció szívébe is belopta magát folyamatos fejlődésével és azzal, hogy látszik: milyen komolyan veszi a felkészülést a műsorra. Lissák Laurával legutóbb megkapták a DWTS idei első 30 pontját, mégis a veszélyzónába kerültek, amit most már szeretnének elkerülni.

„A héten már a döntőbe jutás a tét, érzem is a felelősséget, mert nem szeretem megszegni a szavam” - mondta a Metropolnak T. Danny.

Már az első adás előtt kimondtam, hogy nekem a győzelem a cél! Ez nyilván azért is van, mert sportos családból jövök, nem is lehet más a cél. Szerettem volna bizonyítani magamnak, hogy ebben is megállom a helyem. De van még három okom arra, hogy miért szeretnék nyerni: három hölgy miatt, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Ígéretet tettem a szerelmemnek, aki mindenben támogat. Ígéretet tettem a testvéremnek, Zsófinak is, aki Amerikában él és nagyon hiányzik. És nem utolsósorban ígéretet tettem a csodálatos táncpartneremnek, Laurának, aki eddig mindig az elődöntőben esett ki! Az biztos, én testben és fejben is készen állok!

Legendák éjszakája

A fiatal énekes nemrég feltett Instagram oldalára egy cuki videót, ahol éppen házikedvencének, a nyuszijának táncol.

„Én otthon szeretem elengedni magam, eddig is táncikáltam” – nevetett. „Persze amióta megy a műsor, már a konkrét tánclépéseket, koreográfiát mutatom be otthon, akár a nyuszimnak, mert már mindenhol is táncolok. Most a Legendák éjszakájára két újabb tánccal készülünk, az egyik egy bulis, vidám, a másik pedig egy érettebb koreó lesz, ami összefoglalja azt a rengeteg melót, érzelmet amit eddig belefektettünk a műsorba!”