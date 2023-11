T. Danny vallomása: egyszer fent, egyszer lent!

A DWTS ötödik adásának végén a közönség szavazatai által Radics Gigiék, Hunyadi Donatelláék és T. Dannyék kerültek a veszélyzónába. A zsűri közülük az énekest és táncpartnerét mentette meg.

T. Danny szó szerint a levegőben érezte magát / Fotó: MG

T. Danny: Vér, verejték árán is táncolok!

Alaposan feltekerte a páros a hőfokot a stúdióban, olyan érzéki kortárs táncot mutattak be. Hatalmas vastapssal és hangos ujjongással fejezte ki a végén tetszését a közönség, és ezzel most a zsűri is egyetértett, hiszen megszületett a negyedik évad első maximumpontszáma. Juronics Tamás ugyanis végre úgy érezte, hogy egy páros igazán megérdemelte az első tízes pontszámát. De hogy ezután hogyan kerültek veszélyzónába, T. Danny sem érti.

„Sikerült a 30 pont, ami miatt nagyon boldog vagyok – kezdte nagy mosollyal az arcán az énekes. – Amikor felfogtam, hogy max. pontszámot kaptunk, valahol megkönnyebbülést is éreztem az örömön kívül.”

A megkönnyebbülést azért, mert elképesztően sokat dolgoztunk ezzel a koreográfiával, és úgy mindennel az elmúlt hetekben, vér, verejték árán, szó szerint, a térdeim is sajognak, de most már semmi nem számít, mennünk kell tovább, itt van az elődöntő, megint sok munka jön, és bízom benne, hogy a munka eredményét majd meg is tudjuk mutatni! Őszintén megmondom, váratlanul ért, hogy a 30 pont után a kiesés szélén álltunk, nem gondoltam volna. De az élet ilyen, egyszer lent, egyszer fent! De örülök, hogy a lentből most újra fel tudtunk menni, és így van lehetőségünk még feljebb menni!

Fantasztikus produkciójukra 30 pontot adott a zsűri / Fotó: MG

„A betegség sem állított volna meg”

T. Danny egész héten köhögött, beteg lett, de így is végigcsinálta a próbákat és a műsort is. Ha rajta múlik, nem is árulta volna el, hogy mi a helyzet, de a kicsit rekedt hangja és köhögése igen.

„Igen, az nagy hátrány volt, hogy a tüdőmet is kiköptem, úgy köhögtem egész héten. De szerencsére még sikerült csírájában elfojtani a dolgot, kaptam gyógyszert, nem csúcsosodott ki a betegség, most azért egy kicsit még érzem. Csalódott lettem volna, ha ez állít meg. Most is mentem, mint a gép, és sikerült is elérnünk azt a célt, amit kitűztünk!”