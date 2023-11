T. Danny boldogabb már nem is lehetne, ez az oka!

Szó szerint mesés volt a Dancing with the Stars idei évadának negyedik adása, a versenyzők Disney-mesehősök bőrébe bújtak. Voltak vicces és érzelmes produkciók is, s bizony most is hullottak a könnyek. De megszületett az első 10 pont is idén, T. Danny és Lissák Laura Aladdinként és Jázmin hercegnőként meghódította a zsűrit, Szente Vajktól kapták a maximum pontot.

Nemcsak az éneklésben, a táncban is tehetséges T. Danny Fotó: BS

T. Danny: Győzni jöttem!

Azt már többször bebizonyította T. Danny, hogy nagyon jó a humora és azt is, hogy bizony nem csak az éneklésben, de a táncban is tehetséges. A DWTS fiatal versenyzője imádja a meséket, így közel állt hozzá a negyedik adás tematikája.

„Egyszerűen szuper jól érzem magam ” – kezdte T. Danny a Metropolnak.

„Megkaptuk az első 10 pontot az idei évadban, ez hihetetlen érzés, egy új élmény! Nagyon-nagyon szerettem ezt a táncot, ez volt megint csak a kedvencem, és a legjobb produkciónk. Pedig a múltkori is nagyon jó volt, arra is három 9 pontot kaptunk. Ami boldoggá tesz! Annak meg még inkább örülök, hogy minden egyes táncnál azt tudom mondani, hogy ez lesz a legjobb, ez a kedvencem és ezt őszintén tudom mondani. Mert élvezem ezt az egészet és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így fog menni!”

S ha már megkapta az első 10 pontját, kíváncsiak voltunk, mint egy olimpikon testvére, vérszemet kapott-e a 30 pontra.

„Hát persze, nagyon várom, az már más kérdés, hogy meg fog-e történni” – nevetett az énekes.

Nyilván ahhoz még nagyon sok mindent kell csinálni, nagyon sok munkát kell belerakni, hogy az tényleg 30 pontos legyen. Meg persze az éppen aktuális tánctól is függ, mit lehet belőle kihozni. A jövő héten nem feltétlen az a cél, hogy a maximális pontszám meglegyen, inkább az, hogy a pontok, amiket kapok, stabilak legyenek! Meg a tánclépések, mozdulatok szintén legyenek stabilak, de nagyon várom és nézek elébe a 30 pontnak is!

„Szuper rajongótábor van mögöttem”

A zsűri és a nézők szerint sem volt eddig olyan tánc, ami nem állt volna jól T. Danny-nek. De van egy stílusú tánc, amit igazán a magáénak érezne.

„Nagyon szívesen hiphopoznék, azt nagyon megnézném, hogy abból Laurával mit tudnánk kihozni. De meglátjuk, mi az ami elénk tárul tánc terén, és én ígérem, abból is megpróbálom kihozni a legtöbbet! S hogy most a 10 pont után cél-e a végső győzelem? Egyértelműen ez nekem a cél, győzni is jöttünk, természetesen így állok hozzá! Aztán hogy végül meddig fogok jutni, az már más kérdés.