Megszólalt a gyermekvállalásról a TV2 sztárja: Először kislányt szeretnék!

A Walt Disney mesék varázslatos világába kalauzolja a nézőket most szombaton a TV2 táncos show műsora, a világhírű stúdió 100. születésnapja előtt tisztelegve. A DWTS sztár versenyzői és párjaik így visszarepülhetnek kicsit gyermekkorukba, amit mindannyian nagyon várnak. Köztük a tinik kedvenc Telegdy Dániel, vagyis művésznevén T. Danny is, aki állítása szerint többet tanult a mesékből, mint az iskolában.

T. Danny több gyermeket szeretne. (Fotó: MK)

T. Danny először kislányt szeretne

A fiatal énekes és párja az 1992-es Aladdin egyik dalára táncolnak szombat este. A rapper és partnere legutóbb eddigi legjobb pontszámukat kapták, és most is igyekeznek újra elvarázsolni a zsűrit. Mint kiderült, a műsor tematikája nagyon közel áll az énekeshez.

„Rengeteg mesét néztem, tipikusan az a gyerek voltam, aki egy mesét egy nap többször egymás után megnézett. És azt gondolom, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az vagyok, aki” – mesélte a TV2 kamerája előtt T. Danny. „Lehet, hogy többet tanultam a mesékből, mint az iskolában, ez nem biztos, hogy jó mondjuk. De egyébként mai napig nagyon szeretek meséket nézni. Ha kedvencet kell mondani, akkor vagy az Oroszlánkirály, vagy az Aladin.”

Az énekes táncpartnere, a gyönyörű Lissák Laura ehhez még hozzátette, hogy ő nem csak nézni szerette a meséket, hanem a szüleinek mindig be kellett öltöztetni őt valamelyik hercegnőnek. Imádta a kicsi tüllszoknyákat, az édesanyja mindig csoda szép jelmezeket adott rá, amikor mondjuk farsang volt. A profi táncosnő ezeket aztán otthon is előszeretettel viselte. És most a TV2 táncos show műsorában is csoda szép ruhába bújik, hiszen Aladdin szerelmeként, Jázmin hercegnőként lép majd parkettre.

T. Danny- ről köztudott, hogy párkapcsolatban él egy ideje, és párkapcsolatát félti a nyilvánosságtól. Mindenesetre 25 éves kora ellenére már konkrét tervei vannak a gyermekvállalással kapcsolatban.

Ha nekem kislányom lenne elsőre, mert én egyébként több gyereket szeretnék, akkor amúgy én annak nagyon örülnék. Én azt képzelem el a fejemben, hogy először kislányom lesz, mert én egyébként szerintem tipikusan lányos apuka vagyok, mármint olyan férfiasan. Ha ez azzal jár, hogy be kell fonnia mondjuk apa haját, vagy apa fonja be az ő haját, vagy ha ki akarja majd festeni apa körmét, akkor én állok elébe természetesen! De nincs pasizás majd 18 éves koráig

– tette hozzá nevetve a népszerű énekes.